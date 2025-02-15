«Ромир»: в январе индекс потребительской уверенности россиян вырос

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Положительная динамика индекса потребительской уверенности (ИПУ) в РФ может быть обусловлена совокупностью макроэкономических факторов, в том числе стабилизацией Банком России ключевой ставки. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир» (текст документа есть в распоряжении ТАСС).
В исследовании отмечается, что индекс потребительской уверенности в январе 2025 года достиг +10 пунктов и представляет «значительный интерес для анализа». Этот показатель вдвое превышает значение ИПУ января 2024 года (+5 пунктов), что свидетельствует о существенном улучшении потребительских настроений.
«Можно предположить, что длительные праздничные выходные, особая атмосфера и отпускное настроение оказали положительное влияние на формирование оптимистичных оценок будущего россиян», — полагают эксперты.
При этом в течение 2024 года, несмотря на преимущественно положительную динамику индекса, российский потребитель демонстрировал высокую чувствительность к изменениям экономической ситуации. В сентябре 2024 года ИПУ достиг минимального значения в +1 пункт, что было обусловлено несколькими факторами, включая неоднократное повышение ключевой ставки и отмену льготных ипотечных программ.
В этом контексте, подчеркивается в исследовании, стабилизация Банком России ключевой ставки в конце 2024 года может рассматриваться как один из факторов, способствовавших росту ИПУ в январе 2025 года.
Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля 2025 года оставил ключевую ставку неизменной на уровне 21% годовых. При этом прогноз по инфляции в 2025 году повышен до уровня 7−8% с 4,5−5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 повышен с 17−20% до 19−22%.