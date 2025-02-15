«Ромир»: в январе индекс потребительской уверенности россиян вырос

Совет директоров Банка России на заседании 14 февраля 2025 года оставил ключевую ставку неизменной на уровне 21% годовых. При этом прогноз по инфляции в 2025 году повышен до уровня 7−8% с 4,5−5%, которые прогнозировались ранее. Прогноз по средней ключевой ставке в 2025 повышен с 17−20% до 19−22%.