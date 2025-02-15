«Газпром» собрался продать несколько офисов и санаториев

В октябре холдинг заявил о планах реализовать еще несколько санаторно-курортных объектов в России, Армении и Белоруссии. Речь также шла про пансионат «Морозовка» и гостиницу «ВНИИГАЗ» в Московской области, дом приемов «Богородское» в Москве, гостиницу «Айсберг» в Надыме.