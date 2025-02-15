Эксперты назвали среднюю зарплату таксистов в РФ

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Месячный доход таксистов в России составляет около 80 тыс. рублей, невысокие зарплаты являются одним из факторов нехватки кадров — сейчас дефицит водителей оценивается от 22% до 30%. Об этом сообщили ТАСС в Союзе пользователей «Цифровой мир».
«Заработная плата таксиста составляет менее 40% от стоимости перевозки легковым автотранспортом. Месячный доход водителя после всех вычетов ориентировочно равен 80 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Руководитель таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский подтвердил информацию о зарплатах, заявив, что 80 тыс. рублей водители получают с учетом нормированного рабочего дня (восемь часов) и не более 24 смен в месяц. «В информационном пространстве бытуют мифы об огромных зарплатах таксистов, можно сказать, фантастических — 400−500 тыс. рублей. Ответственно заявляю, это неправда. Даже в Москве. Конечно, большинство перерабатывают и могут зарабатывать до 110 тыс., но это только с нарушением Трудового кодекса. Единицы — их не больше 5% — заработают и 200 тыс.», — рассказал Заболотский, добавив, что за год зарплаты водителей незначительно подросли — от 1,5% до 7% в зависимости от класса автомобиля.
Что касается регионов, то раньше на подработку в такси готовы были выйти на линию из ожиданий 64 тыс. рублей в месяц, а сегодня водители хотят заработать 80 тыс. рублей, сообщил представитель сервиса заказа такси «Максим» Роман Епифанов.
Кроме невысоких зарплат, отрицательным фактором для занятости стали более высокие доходы в других секторах экономики, тяжелые условия труда, отсутствие социальной защищенности, новые требования федерального закона N580 о такси. Нехватку кадров в разных таксопарках оценивают от 22 до 30%, заявили в «Цифровом мире».
Эксперты также отметили вероятный рост тарифов на перевозки в такси, в том числе из-за утильсбора, увеличившейся кредитной и налоговой нагрузки. По словам владельцев таксопарков, их бизнес-модель сегодня стала убыточной, вернуть рентабельность хотя бы на 5-процентный уровень можно, подняв тариф на проезд на 25%, говорится в сообщении.
Как сообщил председатель «Цифрового мира» Валерий Корнеев, для борьбы с нехваткой водителей необходимо менять требования закона о такси. «Это позволит вернуться на рынок такси тысячам водителей, дефицит которых так остро ощущается», — заявил он.
Про закон о такси
С 1 сентября 2024 года в России вступило в силу требование, согласно которому водители обязаны получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), соответствующий закон Госдума приняла в июне 2023 года. Как отмечали в Минтрансе, перевозчик может оформить ОСГОП в течение 60 дней с момента вступления требования в силу. Соответствующее разъяснение министерство направило в регионы, а также контролирующим органам.
В феврале 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий таксистам заключать краткосрочные договоры ОСГОП.