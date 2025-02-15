Эксперты назвали среднюю зарплату таксистов в РФ

Руководитель таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский подтвердил информацию о зарплатах, заявив, что 80 тыс. рублей водители получают с учетом нормированного рабочего дня (восемь часов) и не более 24 смен в месяц. «В информационном пространстве бытуют мифы об огромных зарплатах таксистов, можно сказать, фантастических — 400−500 тыс. рублей. Ответственно заявляю, это неправда. Даже в Москве. Конечно, большинство перерабатывают и могут зарабатывать до 110 тыс., но это только с нарушением Трудового кодекса. Единицы — их не больше 5% — заработают и 200 тыс.», — рассказал Заболотский, добавив, что за год зарплаты водителей незначительно подросли — от 1,5% до 7% в зависимости от класса автомобиля.