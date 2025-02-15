Эксперт Фадеев: Севморпуть нужно включить в транспортный коридор Север — Юг

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) необходимо включить в международный транспортный коридор Север — Юг для увеличения грузопотока артерии. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, профессор высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.
«Необходима интеграция Северного морского пути в международные транспортные коридоры, такие как Север — Юг. Тогда перспектива использования СМП вырастет в разы, позволит увеличить грузопоток», — сказал он.
Фадеев отметил, что такая интеграция позволит нарастить поставки природных ресурсов, добываемых в Арктической зоне РФ, в дружественные страны.
По мнению эксперта, также необходимо создавать меридиональные транспортные коридоры к Севморпути для вывоза минерально-сырьевых ресурсов из арктических районов. «У нас сегодня есть крайние точки, где СМП эффективно работает — это Мурманск, Петропавловск-Камчатский, но нам нужно внутри страны строить железнодорожные подходы, которые будут вести к трассе Северного морского пути. Это позволит нам увеличить объемы вывоза минерально-сырьевого комплекса, нефтегазового комплекса, которым мы располагаем», — пояснил он.
Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.
Межправительственное соглашение о создании коридора Север — Юг протяженностью 7 200 км было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позднее состав участников расширился до 14. Россия и Иран рассчитывают, что коридор Север — Юг станет альтернативой Суэцкому каналу и сократит время транспортировки грузов в Евразии. Западная сухопутная ветка коридора проходит по территории Азербайджана. Восточная — по территории Туркмении и Казахстана. Водный маршрут проходит по Каспийскому морю.