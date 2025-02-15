Эксперт Фадеев: Севморпуть нужно включить в транспортный коридор Север — Юг

По мнению эксперта, также необходимо создавать меридиональные транспортные коридоры к Севморпути для вывоза минерально-сырьевых ресурсов из арктических районов. «У нас сегодня есть крайние точки, где СМП эффективно работает — это Мурманск, Петропавловск-Камчатский, но нам нужно внутри страны строить железнодорожные подходы, которые будут вести к трассе Северного морского пути. Это позволит нам увеличить объемы вывоза минерально-сырьевого комплекса, нефтегазового комплекса, которым мы располагаем», — пояснил он.