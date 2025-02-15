Аналитик объяснил причины значительного подорожания серебра

«Прогнозы на дальнейший рост цен на серебро остаются умеренно оптимистичными. В базовом сценарии мы считаем, что цена на серебро в этом году может подняться в район $35−36/унция. Правда в этом случае ценник на золото стоит ловить возле отметки $3000/унция. Однако на текущих уровнях котировки драгметаллов выглядят несколько перекупленными, а значит в марте-апреле здесь стоит ждать коррекции», — заключил Александр Потавин.