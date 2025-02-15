Аналитик объяснил причины значительного подорожания серебра

Он напомнил, что котировки золота за прошлый год выросли на 27,2%, серебра — на 21,5%.
«Но если золото, это основной резервный драгметалл, который активно скупали Центробанки, то серебро — это прежде всего, промышленный металл, цена которого имеет корреляцию с золотом. С начала 2025 года серебро показывает опережающий подъем по сравнению с золотом: +16%, против +10,5% у желтого драгметалла», — рассказал эксперт.
Серебро является не только драгоценным, но и промышленным металлом, подчеркнул Александр Потавин. Спрос на него стал расти на фоне глобального поворота к деэскалации в мире.
Еще одной причиной роста спроса аналитик назвал общий рост мировой экономики и благоприятные перспективы. Так, растущий спрос на серебро показали те отрасли, которые в основном его потребляют: солнечная энергетика, электроника, медицина, технологии связи 5G.
«Мы допускаем, что в 2025 году рынок серебра останется дефицитным», — отметил он.
Кроме того, в 2024 году такие драгметаллы, как золото и серебро пользовались спросом на ожиданиях того, что ФРС и другие мировые ЦБ будут смягчать монетарную политику. При этом золото уже несколько лет скупают Центробанки развивающихся стран.
Поскольку есть высокая корреляция серебра с ценами на золото, указал эксперт, то вслед за ростом котировок желтого драгметалла выросло в цене и серебро. При этом, рост драгметалла может как запоздать, так и опередить золото.
«Прогнозы на дальнейший рост цен на серебро остаются умеренно оптимистичными. В базовом сценарии мы считаем, что цена на серебро в этом году может подняться в район $35−36/унция. Правда в этом случае ценник на золото стоит ловить возле отметки $3000/унция. Однако на текущих уровнях котировки драгметаллов выглядят несколько перекупленными, а значит в марте-апреле здесь стоит ждать коррекции», — заключил Александр Потавин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».