Перечислены пять крупных стран мира, в которых падает рождаемость

Эксперт проанализировала возможные последствия для валового внутреннего продукта (ВВП) пяти крупнейших стран мира, в которых произошло существенное снижение рождаемости.
Китай
На протяжении многих лет Китай был одной из самых густонаселенных стран в мире. На этом фоне Пекин ввел программу «Одна семья — один ребенок» для контроля над рождаемостью. Политика оказалась результативной. Однако и после ее отмены в 2016 году, рождаемость продолжила снижаться. По статистике ООН, общий коэффициент рождаемости в Китае составляет около 1,7 ребенка на одну женщину, что намного ниже уровня воспроизводства населения.
«С экономической точки зрения, сокращение численности трудоспособного населения может привести к снижению производительности и замедлению экономического роста. Кроме того, увеличение доли пожилых людей потребует больших расходов на здравоохранение и пенсии, что также негативно скажется на ВВП», — говорит экономист.
Япония
В Японии проблема стариния населения и снижения рождаемости существует давно. Общий коэффициент рождаемости здесь всего 1,4 ребенка на женщину. Это означает, что население Японии сокращается, а доля пожилых людей растет.
Экономические последствия, по мнению эксперта, могут оказаться весьма значительными. Уменьшение числа работников приведет к нехватке квалифицированных специалистов, что усложнит развитие высокотехнологичных секторов промышленности.
«Кроме того, увеличение затрат на социальные программы и здравоохранение может сократить инвестиции в другие области экономики, что негативно скажется на валовом внутреннем продукте», — поясняет Елена Плеханова.
Германия
Германия — одна из ключевых экономик Европы — также сталкивается с демографическими трудностями. Уровень рождаемости составляет 1,5 ребенка на женщину, что ниже необходимого для поддержания стабильного населения.
Сокращение числа трудоспособных граждан может привести к снижению налоговых поступлений и росту финансовой нагрузки на бюджет. Кроме того, нехватка рабочей силы может ограничить экономический рост и негативно сказаться на конкурентоспособности немецких компаний на международной арене.
Италия
В Италии также наблюдается проблема низкой рождаемости. Уровень суммарной рождаемости в стране составляет около 1,3 ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире.
Демографические изменения в Италии могут существенно повлиять на экономику. Стареющее население требует больше ресурсов для здравоохранения и пенсионного обеспечения, что создает дополнительную нагрузку на госбюджет. При этом нехватка молодых работников ограничивает возможности для внедрения инноваций и модернизации производственных процессов.
Россия
Россия также относится к числу стран с низким уровнем рождаемости. Несмотря на существующие меры господдержки семей, коэффициент суммарной рождаемости остается примерно на уровне 1,8 ребенка на одну женщину.
Снижение численности трудоспособного населения может представлять собой серьезную угрозу для российской экономики. Сокращение населения трудоспособного возраста и рост нагрузки на социальную составляющую бюджета станет вызовом для экономики страны, считает эксперт.
Снижение уровня рождаемости в перечисленных странах имеет серьезные экономические последствия. Сокращение числа трудоспособных граждан, увеличение затрат на социальные программы и ухудшение условий для инвестиций могут замедлить экономический рост и даже привести к падению валового внутреннего продукта.
«Чтобы избежать негативных последствий, необходимо разрабатывать комплексные стратегии, направленные на поддержку семей, поощрение рождаемости и адаптацию экономики к новым реалиям», — заключает Елена Плеханова.
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