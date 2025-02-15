Перечислены пять крупных стран мира, в которых падает рождаемость

На протяжении многих лет Китай был одной из самых густонаселенных стран в мире. На этом фоне Пекин ввел программу «Одна семья — один ребенок» для контроля над рождаемостью. Политика оказалась результативной. Однако и после ее отмены в 2016 году, рождаемость продолжила снижаться. По статистике ООН, общий коэффициент рождаемости в Китае составляет около 1,7 ребенка на одну женщину, что намного ниже уровня воспроизводства населения.