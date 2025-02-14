Заморозка среди зимы: Европа решила ограничить цены на газ

Еврокомиссия задумалась над ограничением цен на газ в ЕС в рамках «сделки о чистой промышленности». Возвращение к идее, которую проповедовал бывший глава ЕЦБ Марио Драги, произошло на фоне максимальных за два года цен на газ, возникших из-за перебоев с поставками российского голубого топлива, и холодной зимы. Шаг направлен на поддержку промышленности экономического блока, которая уже не один месяц находится в тяжелой депрессии. Эксперты полагают, что затея вряд ли увенчается успехом, поскольку непонятно, кто будет оплачивать подобные практики. Подробности — в материале «Известий».
Вблизи от катастрофы
С начала года цены на газ в Европе выросли на 16%, согласно данным лондонской биржи ICE. На этой неделе они перевалили за $620 за тысячу кубометров — максимальный уровень с 2023 года.
На стоимость повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, поставки сжиженного природного газа (СПГ) не смогли заменить прерванный транзит российского газа через Украину. Во-вторых, температура воздуха в январе 2025-го оказалась существенно ниже значений последних лет, хотя и ненамного ниже нормы.
В результате хранилища оказались заполнены менее чем на 48%, что очень мало для января. Нынешнюю зиму Европа должна пережить без особых проблем, если не будет совсем жестких форс-мажоров вроде многонедельных морозов в марте-апреле. Но заполнение подземных хранилищ на будущий год может оказаться проблемой, поскольку цены останутся высокими еще долго.
По версии Еврокомиссии, решением может стать ценовой потолок, а полномочия по регулированию цен могут быть переданы какому-то из органов ЕК.
Идея не новая: впервые она была выдвинута в прошлом году бывшим главой ЕЦБ Марио Драги. В своем отчете он, в частности, предупреждал, что в новых условиях конкурентоспособность европейской индустрии будет подорвана, поскольку цены окажутся в разы выше, чем у конкурентов. Речь в докладе шла о сравнении с США и другими странами.
Любопытно, что сегодня природный газ в Америке на хабе «Генри» стоит почти в четыре раза дешевле, чем на спотовом рынке Евросоюза.
ЕС впервые предложил аналогичный потолок цен в 2022 году, в разгар энергетического кризиса в блоке, последовавшего за санкциями против России и сокращением поставок топлива. Но проект так и не был реализован, поскольку цены оставались ниже эталонного показателя в €180 за мегаватт-час (почти 1800 евро за 1 тыс. кубометров). Отметим, что нынешний потолок, вероятно, будет заметно ниже.
Для ЕС высокие цены оказались катастрофическими. Некоторые отрасли промышленности в Германии полностью остановились. Деловая активность в индустрии этой страны сокращается уже около 30 месяцев.
Всё это оказало влияние даже на широкий показатель ВВП, который падает в ФРГ уже два года подряд — впервые с начала 2000-х и второй раз с момента окончания Второй мировой войны.
Чистая промышленность
Потолок цен может быть введен в рамках обсуждения «сделки по чистой промышленности» — стратегического политического документа, который должен быть представлен в следующем месяце, сообщила The Financial Times.
В нем будут изложены способы всё более актуальной поддержки тяжелой промышленности ЕС. Дело не только в ценах на газ и другое топливо: предприятия сталкиваются с множеством проблем, включая агрессивные торговые меры президента США Дональда Трампа и собственные амбициозные планы ЕС по переходу к «зеленой» экономике.
Высокопоставленные чиновники ЕС заявляют, что в проект войдут и меры по предотвращению искусственного завышения трейдерами цен на газ летом, когда европейские страны запасаются топливом. При этом в ЕС признают, что некоторые члены объединения будут не в восторге от таких жестких мер. К примеру, Германия и Нидерланды высказывались против предыдущего потолка и в этот раз явно будут протестовать еще активнее.
Первичная реакция деловых кругов на слухи о заморозке цен оказалась резко негативной. Одиннадцать финансово-промышленных групп предостерегли от нанесения ущерба «доверию» к европейскому рынку. 11 февраля они направили письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
В число подписантов вошли Ассоциация европейских энергетических бирж Europex и лоббистская группа финансовых рынков AFME. Промышленники отмечают, что введение потолка цен на газ «подорвет доверие» к европейскому эталонному показателю Title Transfer Facility (TTF), тому самому нидерландскому хабу, где рассчитывается спотовая цена для Европы.
В письме подчеркивается, что это решение «побудит мировое газовое сообщество переключиться на другие, неограниченные и, следовательно, более репрезентативные эталонные цены, которые в основном находятся за пределами ЕС».
Основная проблема с реализацией таких мер заключается в том, что ЕС добывает очень мало своего газа. Соответственно, нет никакой возможности как-то повлиять на производителей.
Расходы на обеспечение потолка лягут на бюджеты Евросоюза — и в конечном итоге на бюджеты стран, в него входящих. При определенных раскладах речь может идти о десятках миллиардов евро в год, что находится за пределами возможностей нынешнего ЕС, и так испытывающего проблемы с растущими бюджетными дефицитами.
Имитация бурной деятельности
Аналитики отмечают, что ЕС должен будет сосредоточиться на том, чтобы запастись энергией, а не регулировать цены. Установление потолка оптовых цен никак не поможет, когда основной трудностью является дефицит топлива всех видов.
ЕС пытается снизить затраты на энергию во время перехода к более чистой экономике и не отстать в росте от экономик США и Китая, однако в краткосрочной перспективе он ограничен в своих возможностях. При этом Европа вовлечена в гонку за обеспечение энергетических поставок, и найти правильный баланс между низкими ценами и обеспечением достаточного количества газа будет сложной задачей.
Падение потребления газа, отмеченное в последние годы, на деле было эффектом фактической деиндустриализации, особенно в наиболее уязвимых странах — той же Германии.
По мнению аналитика «Финам» Сергея Кауфмана, если потолок и будет введен, то у него не будет практического эффекта.
— Скорее, это может быть символический жест, который призван показать избирателям бурную деятельность со стороны ЕК, — отмечает аналитик. По его словам, на данный момент повышенные цены на газ в ЕС являются механизмом по привлечению свободных объемов СПГ, чтобы пополнить тающие запасы газа в ПХГ.
— Если ввести жесткий потолок, то есть близкий к рыночным ценам, то у поставщиков не будет мотивации перенаправлять свободные объемы с рынка АТР на рынок ЕС. Такая мера может испортить отношения с ключевыми поставщиками, например, США, — поясняет эксперт. Как итог, введение потолка по ценам, близким к рыночным, крайне маловероятно.
По словам доцента Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамары Сафоновой, в текущей ситуации, когда Евросоюз пожинает плоды отказа от российских энергоресурсов, лимиты цен на газ для других мировых экспортеров приведут к сокращению поставок газа в европейском направлении из других стран.
— Фальсификация систем динамического ценообразования за счет ограничения топливных цен также является давлением, направленным на искажение конъюнктуры цен мирового рынка газа, и противоречит рыночным механизмам, которые выстраивались десятилетиями, — поясняет Тамара Сафонова.
В данный момент проблема немного утратила свою остроту. Цены на газ в последние сутки снизились почти на 10% на фоне продвижения в мирном урегулировании по Украине. Таким образом, установление прочного мира в этом регионе может снять вопрос об экстренных мерах по регулированию цен и облегчить энергетический кризис в ЕС.