В РФ 1,1 млн домовладений могут подключить к газу к концу года

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Более 1,1 млн домовладений в России могут подключить к газу к концу 2025 году по программе догазификации по сравнению с 768 тыс. на конец прошлого года. Об этом сообщил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов в ходе форума «Газ России 2025».
«К концу этого года мы планируем подключить 1 100 000 домовладений», — сказал он, отметив, что сейчас показатель превысил 800 тыс. подключений.
На конец 2024 года число подключенных по программе догазификации домовладений составило около 768 тыс. Таким образом, число подключений за 2025 год может составить более 334 тыс.
Увеличение темпов догазификации в 2025 году будет достигнуто благодаря расширению региональных программ, направленных на поддержку населения при подготовке домовладений к приему газа, и использованию программы «газовой ипотеки», добавил Густов.
Также продолжается прием заявок на догазификацию садовых некоммерческих товариществ (СНТ). По состоянию на 11 февраля, получено уже около 58,8 тыс. обращений на догазификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 38 тыс. и отклонено порядка 20,7 тыс., следует из презентации главы «Газпром межрегионгаза». Количество заключенных договоров приближается к 27 тыс., до границ участков исполнено около 4,5 тыс., из них 1,6 тыс. домовладений в СНТ подключены к газу.