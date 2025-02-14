В РФ 1,1 млн домовладений могут подключить к газу к концу года

Также продолжается прием заявок на догазификацию садовых некоммерческих товариществ (СНТ). По состоянию на 11 февраля, получено уже около 58,8 тыс. обращений на догазификацию домовладений в СНТ, из которых принято более 38 тыс. и отклонено порядка 20,7 тыс., следует из презентации главы «Газпром межрегионгаза». Количество заключенных договоров приближается к 27 тыс., до границ участков исполнено около 4,5 тыс., из них 1,6 тыс. домовладений в СНТ подключены к газу.