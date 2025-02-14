«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — написал Красносельский в своем Telegram-канале.
В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке РФ газа
КИШИНЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.