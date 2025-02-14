В ГД назвали признаки фальшивой денежной купюры

Распознать фальшивку можно по нескольким визуальным признакам, рассказал Гаврилов. «Во-первых, настоящая банкнота обладает ощутимым рельефом — некоторые элементы на ней должны чувствоваться на ощупь. Во-вторых, водяной знак на просвете должен быть плавным и детализированным, а не слишком контрастным или размытым. Металлизированная нить (узкая блестящая полоска внутри бумаги) при наклоне выглядит как цельная темная полоса, а при просвечивании демонстрирует повторяющиеся символы. Наконец, сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект (при наклоне банкноты некоторые изображения будто меняют свое положение — становятся то ближе, то дальше) и муаровые узоры (специальные переливающиеся полосы, создающие эффект радужного мерцания), позволяют выявить подделку при изменении угла обзора», — пояснил он.