В Финуниверситете назвали города, жители которых имеют самые высокие доходы

Александр Шатилов: На мой взгляд, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, тем, что в связи с урбанизацией все больше и больше сглаживается разрыв между собственно Москвой и ее ближней периферией. Улучшение логистики, постепенное вовлечение Подмосковья в столичные производственные и финансово-экономические взаимосвязи, дефицит на рынке квалифицированных и образованных кадров приводят к тому, что уровень доходов жителей подмосковных городов последовательно растет, как растут и их запросы и потребности. Во-вторых, в нынешних условиях импортозамещения востребованными оказываются промышленные отрасли, которые культивируются в городах-спутниках Москвы (это машиностроение, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, производство стройматериалов и пр.).