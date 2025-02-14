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В Финуниверситете назвали города, жители которых имеют самые высокие доходы

Городами с самым высоким уровнем душевого дохода по итогам 4 квартала 2024 года стали Москва, Красногорск, Санкт-Петербург, Химки, Реутов, Одинцово, Долгопрудный, Люберцы, Балашиха и Мытищи.

Источник: Российская газета

Финансовый университет при Правительстве РФ сделал оценку уровня доходов на человека в месяц среди жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек в 4 квартале 2024 года. В части роста душевого дохода в лидеры в 4-м квартале вышли Петропавловск-Камчатский, Кызыл, Ростов-на-Дону, Ессентуки, Первоуральск, Орск, Владимир, Димитровград, Сочи и Якутск.

Результаты исследования «Российской газете» прокомментировал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов.

Александр Борисович, подмосковные города по доходам стали догонять столицу. С чем это связано?

Александр Шатилов: На мой взгляд, это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, тем, что в связи с урбанизацией все больше и больше сглаживается разрыв между собственно Москвой и ее ближней периферией. Улучшение логистики, постепенное вовлечение Подмосковья в столичные производственные и финансово-экономические взаимосвязи, дефицит на рынке квалифицированных и образованных кадров приводят к тому, что уровень доходов жителей подмосковных городов последовательно растет, как растут и их запросы и потребности. Во-вторых, в нынешних условиях импортозамещения востребованными оказываются промышленные отрасли, которые культивируются в городах-спутниках Москвы (это машиностроение, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, производство стройматериалов и пр.).

Напомню, что денежные доходы включают: зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты — пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления.

С чем связан рост доходов в таких городах, как Кызыл и Сыктывкар?

Александр Шатилов: Рост доходов населения в Кызыле так или иначе связан с СВО. Можно отметить активное участие тувинцев в боевых действиях в рядах ВС РФ, а зарплаты военнослужащих сейчас весьма высоки. Что же касается Сыктывкара, то это город лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. И если ранее в указанных отраслях наблюдался спад в связи с европейской «войной санкций», то ныне он преодолен за счет переориентации производства на Китай.

Насколько выросли доходы в 2024 году и прогноз на 2025 год?

Александр Шатилов: Доходы граждан России в 2024 году выросли рекордно — на 8 процентов, во многом это связанно с увеличением военных расходов и резкой активизацией ВПК. Что же касается года нынешнего, то возможен рост доходов в районе 3−5 процентов.