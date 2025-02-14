Трамп заявил о «смерти» БРИКС после его угроз ввести пошлины

«Если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: “Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого”. БРИКС мертв», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме (цитата по «РИА Новости»).