Стало известно, сколько ипотечных кредитов оформляют на высотки

Кроме того, в Москве, Свердловской, Московской, Новосибирской, Тюменской областях и в Республике Башкортостан зафиксировали спрос на недвижимость в зданиях 26 этажей и выше (20%). Дома высотой до 8 этажей выбирали в Калининградской и Волгоградской областях и в Республике Татарстан (8%).