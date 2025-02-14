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Стало известно, сколько ипотечных кредитов оформляют на высотки

Около 40% ипотечных кредитов заключили на покупку квартиры в высотках 17−25 этажей, сообщила пресс-служба банка «ДОМ.РФ».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Эксперты банка проанализировали предпочтения клиентов в ипотечных сделках 2024 года по этажности многоквартирных домов.

«Около 40% ипотечных кредитов заключены на покупку квартиры в высотках 17−25 этажей. Чаще всего жилье в таких домах приобретали в Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях, Тюменской, Воронежской, Новосибирской и Пензенской областях», — сказано в сообщении.

Чуть менее трети покупателей предпочли жилье в 9−16 этажей. Чаще всего такие сделки заключались в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ленинградской, Челябинской, Нижегородской и Ростовской областях и в Республике Татарстан.

Кроме того, в Москве, Свердловской, Московской, Новосибирской, Тюменской областях и в Республике Башкортостан зафиксировали спрос на недвижимость в зданиях 26 этажей и выше (20%). Дома высотой до 8 этажей выбирали в Калининградской и Волгоградской областях и в Республике Татарстан (8%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».