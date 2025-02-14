СМИ: Бразилия продолжит развивать платежные инструменты БРИКС после угроз Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп вновь пригрозил БРИКС ввести пошлины в 100%, если группа создаст собственную валюту. Американский лидер также говорил, как сообщало агентство Reuters, что БРИКС «умерла в ту же минуту», как он повторил угрозу.
«Председательство Бразилии в объединении продолжит усилия по развитию местных платежных инструментов, которые упростят торговлю и инвестирование, используя более доступные, прозрачные, безопасные и универсальные системы между странами БРИКС», — сказано в документе властей, на который ссылается La Jornada.
Как добавляет бразильское правительство, меры по упрощению торговли, в том числе, приведут к росту товарооборота и инвестиций между участниками объединения.
Бразилия в 2025 году является председателем БРИКС. Ранее президент страны Луис Инасиу Лула да Силва заявлял о праве объединения ввести альтернативную доллару валюту, в том числе создать собственную.
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