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Рубль начал слабо снижаться после решения ЦБ сохранить уровень ключевой ставки

До публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 12,365 рубля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже практически не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс юаня находился на уровне 12,365 рубля (+0,69%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, юань находился на уровне 12,377 рубля (+0,79%). К 13:45 мск юань ускорил рост и торговался уровне 12,399 рубля (+0,97%).

Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.