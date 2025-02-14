Россиянам рассказали, что будет с ценами на кофе в 2025 году

В 2025 году россиян может ожидать подорожание кофе. Бренд-директор одного из лидеров e-commerce в категории «Кофе в зернах», компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина в беседе с «Газетой.Ru» назвала ключевые тренды на российском кофейном рынке. Первым и главным она считает рост цен на кофейные зерна.
«Главными факторами, влияющими на ценовую политику в стране, остаются инфляция, курс рубля, а также стоимость кофе на мировых биржах, которая продолжает расти. Мало того — в связи с возросшей популярностью арабики в мире внезапно обнаружилась серьезная “недостача” робусты. В результате цены на два этих базовых сорта практически сравнялись», — объяснила она.
На доступность некоторых сортов кофе заметно влияют экономические санкции против России и ограничения на импорт. Это вынуждает предпринимателей искать альтернативных поставщиков, таких как страны Азии или Африки. Китайский кофе уже представлен на российском рынке, и одновременно увеличивается доля отечественных производителей, что объясняется той же причиной.
«Укрепление тренда на экологичность. В 2025-м году потребители будут все чаще выбирать кофе с маркировкой “organic”, подтверждающей, что продукт произведен без применения искусственных химических компонентов. Для получения такого сертификата необходимо, чтобы на кофейной плантации не использовали пестициды, гербициды и прочую “химию”, как минимум, на протяжении трех лет», — подчеркнула Бабина.
В последнее время также заметен рост спроса на кофе без кофеина. Это связано с повышенным интересом к осознанному потреблению и здоровому образу жизни. Такой кофе перестает быть нишевым продуктом, приобретая все большую популярность среди массового потребителя. Его выбирают не только те, кому необходимо минимизировать кофеин из-за медицинских показаний, но и молодежь, а также люди, привыкшие регулярно пить несколько чашек кофе в день. Таким образом они уменьшают нагрузку на организм, сохраняя концентрацию внимания и поддерживая работоспособность.
«Пятое — “цифровизация” кофе. В нынешнем году автоматизация и роботизация продолжит развиваться как в производстве кофе, так и в сфере его приготовления. Высокая проходимость кофеен подтолкнет владельцев к переходу на инновационные системы со встроенными весами и секундомерами, точной дозацией молока, автоматической подстройкой помола и так далее. Да и полностью роботизированные кофейни сегодня уже не редкость», — заметила специалист.
Отдельно стоит отметить рост популярности альтернативных методов заваривания. Развитие кофейной культуры стимулирует повышенный интерес к нестандартным способам приготовления напитка. Уже к концу 2025 года такие термины, как «кемекс», «брю-бар», «аэропресс» или «пуровер», перестанут казаться чем-то необычным и станут частью привычного лексикона для многих любителей кофе.
«Седьмое — дальнейший рост потребления, особенно в сегменте e-commerce. В 2025 году Россия останется одним из крупнейших потребителей кофе в мире. Особенно это коснется сферы e-commerce, в которую практически полностью перейдут потребители дорогих экстра-сортов. Да и в целом покупатель становится все более требовательным к качеству продукта. Так что, в конечном счете, выиграет тот, кто предложит лучшее качество по лучшей цене, наряду с быстрой доставкой», — резюмировала Бабина.
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