Россиянам рассказали, что будет с ценами на кофе в 2025 году

В последнее время также заметен рост спроса на кофе без кофеина. Это связано с повышенным интересом к осознанному потреблению и здоровому образу жизни. Такой кофе перестает быть нишевым продуктом, приобретая все большую популярность среди массового потребителя. Его выбирают не только те, кому необходимо минимизировать кофеин из-за медицинских показаний, но и молодежь, а также люди, привыкшие регулярно пить несколько чашек кофе в день. Таким образом они уменьшают нагрузку на организм, сохраняя концентрацию внимания и поддерживая работоспособность.