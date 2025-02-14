Российская экономика в 2024 году выросла выше прогнозов ЦБ

Ситуация на рынке труда остается напряженной: уровень безработицы продолжает держаться на исторически минимальных отметках. При этом рост заработных плат все еще опережает увеличение производительности труда. Вместе с тем результаты опросов показывают, что работодатели стали проявлять большую осторожность в отношении планов по найму новых сотрудников и повышению зарплат.