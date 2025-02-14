Российская экономика в 2024 году выросла выше прогнозов ЦБ

«По итогам 2024 года российская экономика продемонстрировала рост на 4,1%, что немного превышает октябрьские прогнозы Банка России», — сказано в тексте.
Как подчеркнул ЦБ, основными факторами такого результата стал более активный, чем ожидалось, рост внутреннего спроса. Однако сохраняющееся высокое инфляционное давление указывает на значительное отклонение экономики от пути сбалансированного развития в сторону перегрева.
Ситуация на рынке труда остается напряженной: уровень безработицы продолжает держаться на исторически минимальных отметках. При этом рост заработных плат все еще опережает увеличение производительности труда. Вместе с тем результаты опросов показывают, что работодатели стали проявлять большую осторожность в отношении планов по найму новых сотрудников и повышению зарплат.
«Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», — добавил ЦБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».