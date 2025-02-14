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Российская экономика в 2024 году выросла выше прогнозов ЦБ

Рост экономики России в 2024 году превысил прогнозы регулятора и составил 4,1%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания по ключевой ставке 14 февраля.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«По итогам 2024 года российская экономика продемонстрировала рост на 4,1%, что немного превышает октябрьские прогнозы Банка России», — сказано в тексте.

Как подчеркнул ЦБ, основными факторами такого результата стал более активный, чем ожидалось, рост внутреннего спроса. Однако сохраняющееся высокое инфляционное давление указывает на значительное отклонение экономики от пути сбалансированного развития в сторону перегрева.

Ситуация на рынке труда остается напряженной: уровень безработицы продолжает держаться на исторически минимальных отметках. При этом рост заработных плат все еще опережает увеличение производительности труда. Вместе с тем результаты опросов показывают, что работодатели стали проявлять большую осторожность в отношении планов по найму новых сотрудников и повышению зарплат.

«Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Это создает предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», — добавил ЦБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».