Президент Бразилии обещал ответить при введении тарифов на сталь

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
«Я слышал, что они собираются обложить налогом бразильскую сталь. Если они это сделают, мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем», — сказал Лула да Силва в беседе с Rádio Clube do Pará.
Он вновь подчеркнул, что будет вести себя с США так же, как Трамп ведет себя с Бразилией.
Как напомнил бразильский лидер, экспорт товаров из латиноамериканской страны в США оценивается в 40 млрд долларов, а импорт — 45 млрд долларов.
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