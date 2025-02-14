Президент Бразилии обещал ответить при введении тарифов на сталь

«Я слышал, что они собираются обложить налогом бразильскую сталь. Если они это сделают, мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем», — сказал Лула да Силва в беседе с Rádio Clube do Pará.