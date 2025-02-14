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Президент Бразилии обещал ответить при введении тарифов на сталь

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что введет пошлины на американские товары, если тарифы США на сталь вступят в силу.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.

«Я слышал, что они собираются обложить налогом бразильскую сталь. Если они это сделают, мы отреагируем соответствующими экономическими мерами, либо подав жалобу в ВТО, либо обложив налогом продукцию, которую мы импортируем», — сказал Лула да Силва в беседе с Rádio Clube do Pará.

Он вновь подчеркнул, что будет вести себя с США так же, как Трамп ведет себя с Бразилией.

Как напомнил бразильский лидер, экспорт товаров из латиноамериканской страны в США оценивается в 40 млрд долларов, а импорт — 45 млрд долларов.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.