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Подорожание жилья в России замедлилось, заявила Набиуллина

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Подорожание жилья в России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось, а в некоторых регионах цены даже снизились, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Источник: Freepik

«Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов людей не отстает, а лучше — опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот: рост цен опережал рост доходов населения. Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной ипотеки — у нас осталась, кстати, широкомасштабно, адресная ипотека — но вот с отменой такой безадресной ипотеки подорожание жилья замедлилось», — сказала Набиуллина.

«В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть “перегретые” регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан. Это и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие», — добавила глава ЦБ.