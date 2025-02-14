Подорожание жилья в России замедлилось, заявила Набиуллина

«В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть “перегретые” регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан. Это и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие», — добавила глава ЦБ.