Подорожание жилья в России замедлилось, заявила Набиуллина

«Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов людей не отстает, а лучше — опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот: рост цен опережал рост доходов населения. Сейчас ситуация меняется, и мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной ипотеки — у нас осталась, кстати, широкомасштабно, адресная ипотека — но вот с отменой такой безадресной ипотеки подорожание жилья замедлилось», — сказала Набиуллина.
«В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть “перегретые” регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан. Это и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие», — добавила глава ЦБ.