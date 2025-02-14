Индексы Мосбиржи замедлили рост на решении ЦБ сохранить ключевую ставку

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций отреагировал замедлением роста ведущих индексов на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, до публикации решения регулятора индекс Мосбиржи находился на уровне 3 278,1 (+2,22%), индекс РТС — на уровне 1 134,41 (+2,22%), свидетельствуют данные торгов на 13:25 мск.
По данным на 13:30 мск, индекс Мосбиржи стремительно замедлил рост и находился на отметке 3 253,98 пункта (+1,47%), индекс РТС составлял 1 126,07 пункта (+1,47%).
К 13:55 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3 226,57 пункта (+0,61%), индекс РТС — на уровне 1 116,58 пункта (+0,61%).
Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.
В новость внесена правка (14:00 мск) — передается с исправлением в заголовке и лиде, верно — замедлили рост.