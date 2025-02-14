Индексы Мосбиржи замедлили рост на решении ЦБ сохранить ключевую ставку

Совет директоров Банка России на первом в 2025 году заседании ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.