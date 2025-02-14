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ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 91 рубля

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 15 февраля 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара понизили с 91,0313 рубля до 90,3099 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 94,9221 рубля до 94,8876 рубля.

При этом, Банк России повысил официальный курс юаня- до 12,3668 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».