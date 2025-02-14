Некоторые банки Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам

После этого ряд банков республики сообщал о приостановке выдачи карт нерезидентам в связи с введением новых правил. После 31 декабря 2024 года Казахстан также прекратил выдачу ИИН в загранучреждениях республики, теперь получить его можно только лично в центре обслуживания населения на территории республики. В конце января МИД Казахстана разработал проект приказа, которым может быть возобновлена выдача ИИН для иностранцев в загранучреждениях — посольствах и консульствах, однако теперь их планируют выдавать только потенциальным инвесторам, иностранцам, которые состоят в браке с гражданами Казахстана, получателям так называемой визы современного кочевника, которую выдает Казахстан желающим работать удаленно из своей страны, иностранцам с инвалидностью и в возрасте старше 65 лет, а также получателям наследства в республике.