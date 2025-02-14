Некоторые банки Казахстана возобновили выдачу карт нерезидентам

АСТАНА, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько банков Казахстана возобновили выдачу карт для нерезидентов республики после приостановки из-за ведения новых правил в январе. В частности, один из наиболее популярных у казахстанцев банк для повседневных расчетов — Kaspi — теперь выдает карты только гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или гражданам других стран, которые имеют вид на жительство в республике.
«Открыть Kaspi Gold могут только граждане стран ЕАЭС, а также иностранцы с видом на жительство в Казахстане», — говорится в обновленных в феврале правилах выдачи карт Kaspi нерезидентам. Для получения карты в отделении банка потребуется ряд документов, в том числе индивидуальный идентификационный номер (ИИН), документ, подтверждающий право легального нахождения в Казахстане, а также номер мобильного телефона казахстанского оператора сотовой связи.
В кол-центре Halyk Bank ТАСС сообщили, что теперь открывают карты для нерезидентов только в случае наличия у иностранца вида на жительство в Казахстане. Все выданные ранее карты продолжат работу, заверили в кол-центре. Ранее банк выдавал карты нерезидентам и на основании разрешения на временное проживание.
В кол-центре ВТБ (Казахстан) ТАСС сообщили, что могут выпустить карту системы «Мир» для нерезидента при предоставлении документа о целях нахождения в Казахстане (работа, учеба
Ограничения для нерезидентов
Ранее в пресс-службе республиканского Агентства по регулированию и развитию финансового рынка сообщали, что с 19 января текущего года для нерезидентов Казахстана (лиц без гражданства республики или без вида на жительство) банкам нельзя будет выпускать карты сроком действия более 1 года. Ограничения введены «в целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов». В пресс-службе агентства корреспонденту ТАСС уточняли, что на выданные ранее карты, срок действия которых составляет более 1 года, данные правила не распространяются, они продолжат работать.
После этого ряд банков республики сообщал о приостановке выдачи карт нерезидентам в связи с введением новых правил. После 31 декабря 2024 года Казахстан также прекратил выдачу ИИН в загранучреждениях республики, теперь получить его можно только лично в центре обслуживания населения на территории республики. В конце января МИД Казахстана разработал проект приказа, которым может быть возобновлена выдача ИИН для иностранцев в загранучреждениях — посольствах и консульствах, однако теперь их планируют выдавать только потенциальным инвесторам, иностранцам, которые состоят в браке с гражданами Казахстана, получателям так называемой визы современного кочевника, которую выдает Казахстан желающим работать удаленно из своей страны, иностранцам с инвалидностью и в возрасте старше 65 лет, а также получателям наследства в республике.