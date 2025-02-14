Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина рассказала, как повысить доступность жилья в России

Чтобы жилье было доступным, рост доходов россиян должен опережать рост цен на недвижимость. Об этом заявила на пресс-конференции 14 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Она назвала путем к повышению доступности жилья замедление общего уровня инфляции, которое поможет сдержать рост цен на жилье и сократить давление на реальные доходы россиян.

Как пояснила Набиуллина, ипотека даже в условиях низких ставок доступность недвижимости не обеспечит.

«Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов населения не отстает, а лучше — опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот, у нас рост цен опережал рост доходов населения», — подчеркнула глава ЦБ.

Поэтому, добавила она, замедление инфляции и есть важный фактор для обеспечения доступности жилья: давление на реальные доходы уменьшится, цены на недвижимость будут сдерживаться, а ставки по рыночной ипотеке снизятся.