Набиуллина рассказала, как повысить доступность жилья в России

Она назвала путем к повышению доступности жилья замедление общего уровня инфляции, которое поможет сдержать рост цен на жилье и сократить давление на реальные доходы россиян.
Как пояснила Набиуллина, ипотека даже в условиях низких ставок доступность недвижимости не обеспечит.
«Основное условие доступности жилья — это когда рост доходов населения не отстает, а лучше — опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот, у нас рост цен опережал рост доходов населения», — подчеркнула глава ЦБ.
Поэтому, добавила она, замедление инфляции и есть важный фактор для обеспечения доступности жилья: давление на реальные доходы уменьшится, цены на недвижимость будут сдерживаться, а ставки по рыночной ипотеке снизятся.