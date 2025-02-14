Москвичи стали чаще менять планировки квартир

Примерно 7 тыс. заявлений касались устранения допущенных при перепланировке нарушений и узаконивания ранее выполненных работ. Да, москвичи по-прежнему нередко меняют планировку нелегально, но постепенно этот тренд меняется. С одной стороны, помогает упрощение процедур согласования, а с другой — люди понимают, что рано или поздно согласовывать перенесенные стены все равно придется, только надо будет еще платить штрафы.
«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде: подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении», — говорит заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Интересно, что примерно каждое десятое заявление в прошлом году касалось узаконивания перепланировки в упрощенном порядке — по эскизу, который можно просто набросать от руки. Конечно, серьезные работы так не согласовать, но незначительные изменения — вполне.
«Это, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, в том числе дверных. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление», — объяснили «РГ» в Мосжилинспекции.