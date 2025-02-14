Москвичи стали чаще менять планировки квартир

Примерно 7 тыс. заявлений касались устранения допущенных при перепланировке нарушений и узаконивания ранее выполненных работ. Да, москвичи по-прежнему нередко меняют планировку нелегально, но постепенно этот тренд меняется. С одной стороны, помогает упрощение процедур согласования, а с другой — люди понимают, что рано или поздно согласовывать перенесенные стены все равно придется, только надо будет еще платить штрафы.