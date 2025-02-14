Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах

Верхнеуровневые параметры прогноза министр труда Антон Котяков представил в Совете Федерации в конце января. Он сообщил, что до 2030 года по сравнению с базовым 2022-м на рынок труда необходимо будет дополнительно привлечь 3,1 млн человек — хотя ранее звучали оценки о дефиците специалистов на уровне 2,4 млн. «Основными источниками покрытия запросов экономики должны стать имеющиеся внутренние ресурсы: молодежь, граждане, которые по тем или иным причинам сегодня не работают, опережающее повышение производительности труда», — сказал Котяков, указав, что прогноз станет основой для распределения бюджетных мест в вузах и колледжах.