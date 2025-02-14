Любовь приходит и уходит, а прибыль остается: кто зарабатывает 14 февраля

Свидание по поводу и без
Представьте среднестатистическое свидание. Без фанфар, дорогих украшений, пранков и прочей замороченной атрибутики. Пусть будет классический, если не сказать банальный, джентльменский набор: романтический ужин и букет цветов.
Москвичам такое удовольствие в этом году, как всегда, обойдется дороже, чем жителям регионов: сервис 2ГИС насчитал почти 7 тысяч рублей! А вот дешевле всего сходить на свидание в Махачкале — всего 4,3 тысячи рублей.
В сравнении с 2024-м, по данным того же сервиса, средняя стоимость свидания в крупных городах выросла на 466 рублей (+9,4%). Считай — на инфляцию. Средний чек в ресторанах за год увеличился на 6,5%, а цена простенького букета из семи роз — на 13,6%.
Но это, так сказать, в будни. А вот по праздникам, да еще таким, как День всех влюбленных, цены растут быстрее, чем акции «Газпрома» на новостях об отмене санкций. Ведь это отличный повод не только подарить валентинку и букет цветов, но и отдать побольше денег продавцам счастья.
Бесценные лепестки
Все, наверное, помнят легендарную сцену из «Служебного романа»:
— А что, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы?— Можно! Вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый… как? День рождения или, там, как это… Восьмое марта.
Кому, как не Новосельцеву, было знать, что именно в такие дни заплатить одному из главных бенефициаров — цветочному магазину — придется чуть больше, чем в обычные дни.
Да, на 14 февраля, как и на 8 марта, цветочники повышают цены процентов на 20. И это лишь последнее звено цепочки продаж — розница. Оптовики тоже прилагают руку к ценовому скачку: в этом году журналисты «АиФ» выяснили, что те еще в конце января задрали цены на тюльпаны на 20−25%.
Мораль такова: дарить цветы дамам без повода выгоднее. Делайте это почаще! Но несколько раз в год будьте готовы раскошелиться, ведь, по разным опросам, больше половины россиян по-прежнему не представляют День влюбленных без букета.
Маркетплейсы любви
Наверняка многие читатели сейчас узнают себя. Вы сидите себе спокойно, занимаетесь своими делами, и вдруг вас прошибает холодный пот…
Завтра ведь та самая дата! А подарка-то нет!
Вы тут же открываете сайт популярного маркетплейса и лихорадочно начинаете ходить по ссылкам, изо всех сил пытаясь вспомнить, что же ваша вторая половинка хотела в подарок.
Было? Да расслабьтесь, у нас тоже было. Все мы люди!
В 2023 году, по данным «Сбериндекса», россияне с 11 по 14 февраля потратили на маркетплейсах 33,6 млрд рублей. Разумеется, в топах покупок — цветы, подарки (+166% к среднему уровню за январь) и ювелирка (+54%). А в прошлом году траты составили около 33,3 млрд рублей.
Что чаще всего заказывают в этом году? По данным Wildberries, незадолго до праздника выросли продажи проекторов на 279%, декоративных цветов — на 219%. А замыкают тройку лидеров валентинки (+139%).
По бокальчику и шоколадке
Каждый десятый россиянин отправится в ресторан вместе со своей второй половинкой. По крайней мере, так показывает опрос X5 Group. А «Коммерсантъ» выяснил, что больше половины мест в столичных заведениях было занято еще за три дня до праздника. Кто не успел — тот опоздал.
И, может, это к лучшему! Ведь ужин в ресторане с бокалом вина в День влюбленных может обойтись аж в 10 тысяч рублей, пишет «Ъ».
Если местечка в ресторане не нашлось, то присоединяйтесь к 36% россиян, которые ничего специально готовить к 14 февраля не собираются и останутся дома.
Но, скорее всего, большая часть из них порадует себя хотя бы сладостями. Например, в прошлом году аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» выяснили, что в День святого Валентина россияне съели 7,5 тонн сладкого — на 230% больше, чем в 2023 году. Особенно много тортиков и конфет купили жители Ленинградской области, Урала и Поволжья.
Эх, бросить бы все и на море!
Путешествие — отличный подарок на 14 февраля. Так, по крайней мере, считает все больше россиян. В этом году спрос на путешествия с 13 по 16 февраля, по данным «Слетать.ру», вырос на 40% относительно прошлого года. В топ-3 стран ничего необычного: Таиланд, Египет и Россия.
По данным агрегаторов, значительного роста цен на авиа- и ж/д билеты в период Дня всех влюбленных не наблюдается. А значит, никаких дополнительных трат. Правда, ряд турфирм предлагает пакетные путешествия специально к этой дате, и тут уж только вам решать: сэкономить и спланировать вояж со своей второй половиной самостоятельно или доплатить посредникам. Цены на пакетные туры приводить не будем, дабы не рекламировать турагентов. Скажем только, что их диапазон бесконечно широк — в зависимости от направления, уровня сервиса и ореола «элитности».
Но что бы вы ни выбрали на февраль: обогатить турагента, потратить деньги в дорогом ресторане, купить шоколадку или букет тюльпанов — помните, впереди 23 февраля и 8 марта. А значит, придется снова раскошелиться на подарки. И желательно не в последний момент!
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