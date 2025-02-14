Любовь приходит и уходит, а прибыль остается: кто зарабатывает 14 февраля

Но это, так сказать, в будни. А вот по праздникам, да еще таким, как День всех влюбленных, цены растут быстрее, чем акции «Газпрома» на новостях об отмене санкций. Ведь это отличный повод не только подарить валентинку и букет цветов, но и отдать побольше денег продавцам счастья.