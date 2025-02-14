Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии растет

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,9%, до 3 267,9 пункта, индекс РТС — также на 1,9%, до 1 130,88 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 9,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,187 рубля.