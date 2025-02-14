Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии растет

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций находится в «зеленой» зоне в начале основной торговой сессии. Юань перешел к росту после снижения в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,9%, до 3 267,9 пункта, индекс РТС — также на 1,9%, до 1 130,88 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 9,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,187 рубля.
К 10:17 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке в 3 261,57 пункта (+1,7%), индекс РТС составлял 1 128,7 пункта (+1,7%). В это же время курс юаня перешел к росту и торговался на уровне 12,336 рубля (+5,6 копейки).
На открытии утренней торговой сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) поднялся на 0,36% и находился на уровне 3 218,42 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
О валютных торгах
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.
Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.