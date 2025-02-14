Каким будет курс рубля 17 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль под занавес недели перешел к ослаблению. Юань вернулся выше 12,5, доллар отправился к 92. Это не было реакцией на решение ЦБ по ключевой ставке. Во-первых, ее сохранение на уровне 21% было базовым ожидаемым сценарием, который уже был заложен в котировках. Во-вторых, основное влияние на курс в последние дни оказывает фактор геополитики — на фоне масштабной переоценки риск-премии остальное попросту отошло на второй план. Вероятно, что на смену эмоциям приходит более вдумчивая оценка, но даже чисто технически коррекция инвалют вверх уже назрела. На будущей неделе ждем юань в пределах 12−13, доллар — 90−95.