Каким будет курс рубля 17 февраля 2025: прогноз эксперта

Вероятно, к концу дня продажи стали превалировать на фоне приближения выходных — многие инвесторы либо продают бумаги, либо откладывают покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в предстоящие дни.
На внешних рынках сегодня без резких движений. Предварительная оценка ВВП еврозоны за 4 кв. 2024 года совпала с ожиданиями — 0,9% г/г. Объем промпроизводства в США в январе вырос на 0,5% м/м — лучше прогноза.
В понедельник будут опубликованы данные по торговому балансу еврозоны за декабрь. Биржи США будут в этот день будут закрыты в связи с национальным праздником. На российском рынке Софтлайн проведет конференц-звонок для инвесторов с топ-менеджментом и опубликует неаудированные финансовые показатели за 2024 г.
На будущей неделе эмоции рынка могут стабилизироваться, при этом не исключено появление новых внешних сигналов, в частности, по итогам стартовавшей сегодня Мюнхенской конференции по безопасности. Прогноз по индексу Мосбиржи на 18 февраля — 3125−3275 п.
Рубль под занавес недели перешел к ослаблению. Юань вернулся выше 12,5, доллар отправился к 92. Это не было реакцией на решение ЦБ по ключевой ставке. Во-первых, ее сохранение на уровне 21% было базовым ожидаемым сценарием, который уже был заложен в котировках. Во-вторых, основное влияние на курс в последние дни оказывает фактор геополитики — на фоне масштабной переоценки риск-премии остальное попросту отошло на второй план. Вероятно, что на смену эмоциям приходит более вдумчивая оценка, но даже чисто технически коррекция инвалют вверх уже назрела. На будущей неделе ждем юань в пределах 12−13, доллар — 90−95.
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