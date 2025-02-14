Купля и кража: спреды в обменниках дошли до 10 рублей

Разница в ценах на покупку и продажу валюты в российских обменниках вдвое превысила уже привычный уровень, выяснили «Известия». Крупнейшие банки страны 13 февраля скупали доллар в среднем за 91 рубль, а продать были готовы только за 97 — тогда как у отдельных игроков спреды достигали 10 рублей. А некоторые точки даже закрывались из-за роста спроса на валюту в связи с резким укреплением рубля после новостей о переговорах президентов РФ и США. До конца месяца нацвалюта может дополнительно укрепиться до уровня 76−82 рублей, и рынок акций также получит мощную поддержку. Как их котировки отреагируют на возможное завершение украинского конфликта — в материале «Известий».