Купля и кража: спреды в обменниках дошли до 10 рублей

Разница в ценах на покупку и продажу валюты в российских обменниках вдвое превысила уже привычный уровень, выяснили «Известия». Крупнейшие банки страны 13 февраля скупали доллар в среднем за 91 рубль, а продать были готовы только за 97 — тогда как у отдельных игроков спреды достигали 10 рублей. А некоторые точки даже закрывались из-за роста спроса на валюту в связи с резким укреплением рубля после новостей о переговорах президентов РФ и США. До конца месяца нацвалюта может дополнительно укрепиться до уровня 76−82 рублей, и рынок акций также получит мощную поддержку. Как их котировки отреагируют на возможное завершение украинского конфликта — в материале «Известий».
За сколько продают и покупают валюту в обменниках
Средний спред цен на покупку и продажу доллара в десяти крупнейших банках достиг 6,5 рубля, выяснили «Известия». Это почти вдвое выше ставшей нормальной разницы в 3−4 рубля, пояснил экономист Андрей Бархота. Такие изменения произошли после первых за последние несколько лет переговоров президентов РФ и США — они касались довольно широкой тематики, в том числе и окончания украинского конфликта.
Банки из топ-10 сейчас покупают у граждан доллар в среднем около 90,7 рубля, тогда как продать его они готовы только за 97,2 рубля. У отдельных игроков разница в ценах на покупку и продажу превышает 10 рублей — речь идет о Газпромбанке, Россельхозбанке и Альфа-банке (там «американца» продают за 103 рубля).
«Известия» направили запросы крупнейшим банкам о росте спроса на валюту в пунктах обмена. Некоторые из них днем 13 февраля вовсе приостановили свою работу, сообщалось ранее в СМИ. В проходных точках у вокзалов и в центральных частях городов закрылся целый ряд обменников — участники рынка решили взять паузу, чтобы дождаться стабилизации курса и не продавать доллары и евро по невыгодной для себя цене.
Поведение банков связано с резким укреплением российской валюты к «американцу» и «европейцу» — ее курс увеличился более чем на 5%, следует из данных по рынку Forex. Всего за несколько дней доллар упал с 96 до 91 рубля, а евро — со 100 до 95 рублей.
В начале месяца рубль укреплялся из-за фундаментальных факторов — временного превышения объема иностранных денег над спросом на них. Резкий скачок произошел утром 13 февраля — после телефонного разговора президентов РФ и США. В первую очередь главы государств обсудили украинский конфликт — они условились «о немедленном начале переговоров». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву. Помимо того, президенты договорились о продолжении контактов — в том числе об организации личной встречи. Кроме того, президент США позвонил Владимиру Зеленскому и сообщил ему о разговоре с Путиным. По словам Трампа, Киев также хочет заключить мир.
Реакция рынка на переговоры Путина и Трампа
— Всем давно известно, что президент США — очень непредсказуемый политик, на которого тяжело полагаться. По всей видимости, было принято решение придать гласности телефонные переговоры, поскольку стороны уже достигли принципиальных договоренностей по завершению военного конфликта в Украине, — рассуждает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Сохранение или снятие санкций с РФ будет использоваться Западом как рычаг давления на переговорах, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При разрешении украинского конфликта часть ограничений вполне могут отменить.
— И высокие ставки, и высокая инфляция, и низкие цены на акции связаны с санкциями и с отсутствием на нашем рынке иностранных инвесторов. Поэтому нормализация геополитики может положительно влиять на цены, — отметил директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.
В оптимистичном сценарии деэскалация украинского конфликта поможет восстановить экспорт и обеспечить приток импорта в РФ, отметил экономист Андрей Бархота. В таком случае экономика перейдет к сильному и устойчивому росту — это поддержит как стоимость акций российских компаний, так и курс нацвалюты.
В таких условиях уже до конца месяца курс доллара вполне может упасть в область 76−82 рублей, отметил эксперт. Тем не менее, после этого он способен скорректироваться до диапазона 86−95 рублей.
Кроме того, завершение украинского конфликта расширит для ЦБ возможности по снижению ключевой ставки, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Жесткая политика Банка России была вызвана во многом внешними условиями — нормализация геополитики способна повлиять на замедление инфляции.
Индекс Московской биржи продолжит реагировать ростом на продвижение вопроса о деэскалации конфликта, уточнил Владимир Чернов. Вероятное ослабление санкционного режима увеличит прибыль экспортеров, а укрепление рубля повысит доходы компаний-импортеров.
Если реализуется оптимистичный сценарий и конфликт на Украине завершится в ближайшее время, индекс Мосбиржи способен подняться в район исторической вершины 4300 пунктов или даже превысить ее, отметили в «БКС Мир инвестиций». Возможное затягивание переговорного процесса будет сопровождаться движением бенчмарка в диапазоне 2900−3500 пунктов, считает эксперт. Если же, в негативном сценарии, переговоры пойдут неудачно — индекс может провалиться в область 2000−2400 пунктов.
Полная нормализация внешних экономических условий займет значительное время, заключили в «Цифра брокер». Тем не менее, если процесс пойдет к завершению конфликта, рынок будет поступательно расти всё это время. Инвесторы знают, что подорожание акций и рубля только начинается и при хороших условиях будет продолжаться еще достаточно долго.