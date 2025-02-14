Крупнейший зарубежный газовый проект «Роснефти» увеличил добычу

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил в разговоре с «Ъ» нестабильность добычи газа в Египте: страна то становится нетто-экспортером, то вынуждена импортировать сырье. Он считает текущий рост колебаниями и сомневается в фундаментальных причинах для стабильного увеличения. По его мнению, перспективы месторождения зависят от объемов инвестиций.