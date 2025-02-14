Ключевая ставка ЦБ, Мюнхенская конференция и индекс Мосбиржи: дайджест

Ключевая ставка
В 13:30 мск Банк России объявит решение по ключевой ставке и представит обновленные макропрогнозы на ближайшие несколько лет. В 15:00 мск начнется пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания.
Все участники консенсус-прогноза РБК ожидают сохранения ставки на уровне 21%.
Руководитель аналитического управления, главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин и экономист инвесткомпании Андрей Мелащенко считают, что внимание рынка будет сосредоточено на риторике ЦБ — экономисты ожидают, что скорее всего, регулятор даст умеренно-жесткий сигнал.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов, напротив, ждет либо нейтральный, либо мягкий сигнал.
«Это даст еще один толчок для роста рынка. Вероятность снижения ставки существует, но она небольшая», — считает Антонов.
Директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян также не исключил вариант снижения ставки на 25 бп.или на 50 б.п., но его базовым сценарием сейчас все-таки остается сохранение ставки на уровне 21%.
Ранее ни один из 30 аналитиков, опрошенных РБК, не рассматривал сценарий со снижением ставки 14 февраля.
Главный аналитик по акциям ИК «Айгенис» Александр Сидоров считает, что ЦБ сохранит сдержанную риторику, но возможно и ее смягчение, так как регулятор не может исключать влияние таких факторов, как разговор президентов России и США и продолжение замедления кредитования.
«Впрочем, пятничное заседание всё равно отходит для рынка на второй план по сравнению с фокусом на перспективах восстановления политического диалога между Россией и США», — полагают в «Ренессанс Капитале».
Мюнхенская конференция
С 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на ее полях представители США, России и Украины проведут контакты на тему урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По словам президента США, он не знает, кто именно будет участвовать в обсуждениях, но должны быть «должностные лица высокого уровня из России, Украины и США».
Позднее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что «разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится». По словам Литвина, сначала Украина должна говорить с США, также в переговорах должна участвовать Европа.
«Вероятно, итоги конференции значительно повлияют на наш рынок в начале следующей недели», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 14 февраля индекс Мосбиржи прибавил 5,99%, до 3206,97 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил четверг на том же уровне — на отметке 3206,68 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 9,51%, до 1109,8 пункта.
Инвесторы продолжают отыгрывать телефонный разговор президентов России и США. Накануне Мосбиржа приостановила торги на вечерней сессии из-за проблем с трансляцией данных.
На утренней сессии 14 февраля торги возобновились, бумаги продолжили расти. IMOEX2 растет на 1,04%, до 3240,31 пунктов по данным на 8:35 мск.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» обращают внимание, что даже с учетом неполных торгов на вечерней сессии обороты вчера достигли ₽330 млрд по акциям из индекса, что почти в три раза выше среднего. «Геополитическая повестка оказывала давление на российские активы последние годы, и потепление в ней очевидно позитивно воспринимается участниками рынка», — пишут они.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василия Карпунина, волатильность на торгах 13 февраля была «экстремально высокой». Он отметил, что в моменте индикатор поднимался до отметки 3290 пунктов, где теперь находится уровень сопротивления. Аналитик считает, что в пятницу высокая торговая активность сохранится, инвесторы в качестве дополнительного сигнала «о потеплении между странами» могут воспринять заявление президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы вернуть Россию в G7.
В свою очередь аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев полагает, что геополитические факторы «чрезвычайно воодушевили биржевых игроков», отодвинув на задний план заседание Банка России по ключевой ставке и данные по недельной инфляции, показавшей ускорение. По его мнению, рынок локально перекуплен. «Возможна коррекция вплоть до 3000 пунктов, где теперь оформился сильный уровень поддержки», — говорит он.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК и сайтов банков:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽93,99, продать — по ₽96,11;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽94,65, продать — по ₽90,55.
Самые дешевые евро:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить евро можно по ₽100,06, продать — по ₽97,8;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽100,28, продать — по ₽98,66.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽13,09, продать — по ₽13,02;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,14, продать — по ₽11,42.
Корпоративные события
«Интер РАО». Финансовые результаты по РСБУ за 2024 год.
Другие важные события
СПБ Биржа: с 14 февраля площадка добавит 22 акции российских компаний на торги утром в будни и в субботу и воскресенье.
Россия: индекс потребительских цен в январе — 19:00 мск.
Россия: XXII международный форум «Газ России 2025» с участием вице-премьер РФ Александра Новака и министра энергетики Сергея Цивилева.
Еврозона: пересмотренный ВВП за четвертый квартал — 13:00 мск.
США: розничные продажи в январе — 16:30 мск.
США: промышленное производство в январе — 17:15 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes —21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3206,97 (+5,99%).
Индекс РТС: 1109,8 (+9,51%).
S&P 500: 6115,07 (+1,04%).
Dow Jones Industrial Average: 44 711,43 (+0,77%).
NASDAQ Composite: 19 945,64 (+1,5%).