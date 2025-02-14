Ключевая ставка ЦБ, Мюнхенская конференция и индекс Мосбиржи: дайджест

С 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на ее полях представители США, России и Украины проведут контакты на тему урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. По словам президента США, он не знает, кто именно будет участвовать в обсуждениях, но должны быть «должностные лица высокого уровня из России, Украины и США».