Банкам повысят ответственность за нарушения прав клиентов при мошенничестве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить законодательные изменения, направленные на повышение ответственности банков за нарушения прав клиентов, деньги которых были похищены в том числе с примирением социальной инженерии. Этот пункт вошел в перечень поручений главы государства по итогам декабрьской пресс-конференции.