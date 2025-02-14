«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих повышение ответственности кредитных организаций за нарушение прав потребителей финансовых услуг, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, в том числе с применением методов социальной инженерии», — говорится в опубликованном поручении. Срок исполнения — 15 июля 2025 года.
Банкам повысят ответственность за нарушения прав клиентов при мошенничестве
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России подготовить законодательные изменения, направленные на повышение ответственности банков за нарушения прав клиентов, деньги которых были похищены в том числе с примирением социальной инженерии. Этот пункт вошел в перечень поручений главы государства по итогам декабрьской пресс-конференции.