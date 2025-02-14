Индия допустила увеличение объемов поставок нефти из США до $25 млрд в год

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 февраля. /ТАСС/. Индия и США могут в ближайшем будущем увеличить ежегодные объемы поставок энергоносителей с нынешних $15 млрд до $25 млрд. Об этом заявил первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри на брифинге по итогам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне.
«Мы являемся крупным покупателем энергоресурсов в США. В прошлом году мы приобрели их у США на сумму около $15 млрд. Существует большая вероятность того, что в ближайшем будущем эта цифра возрастет до $25 млрд», — сказал он.
Мисри напомнил, что обсуждения на переговорах Трампа и Моди по теме энергетики были в значительной степени сосредоточены на возможности увеличения закупок Индией американских энергоносителей. «Вполне возможно, что эти закупки будут способствовать сокращению дефицита [в торговом балансе] между двумя странами», — указал Мисри.
Ранее Моди после переговоров с Трампом заявил, что Индия будет развивать торговлю нефтью и газом с США в целях обеспечения своей энергетической безопасности.
США — крупный торговый партнер Индии. В 2023—2024 финансовом году товарооборот между странами составил $118 млрд. США входят в число крупнейших поставщиков нефти в Индию, как и Россия, Саудовская Аравия, Ирак и ОАЭ.