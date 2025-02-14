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FT: ЕС сократит количество правил для увеличения инвестиций в ИИ

Европейский союз сокращает число нормативов в технологической сфере, чтобы привлечь больше инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Об этом в беседе с Financial Times заявила замглавы Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, Брюссель стремится к сокращению бюрократии и волокиты. ЕС не желает «создавать больше обязательств по отчетности для европейских компаний».

«Мы открыты для бизнеса, но также хотим быть уверены, что защищаем наши собственные ценности и образ жизни. Наш цифровой мир не может быть Диким Западом, где нет правил», — подчеркнула еврокомиссар.

Ранее ЕК запустила инициативу «Инвестировать в ИИ» по привлечению 200 млрд евро. Эти средства, говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пойдут на создание четырех гигафабрик ИИ в ЕС, которые будут специализироваться на обучении самых сложных, очень больших моделей искусственного интеллекта.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.