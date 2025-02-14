FT: ЕС сократит количество правил для увеличения инвестиций в ИИ

«Мы открыты для бизнеса, но также хотим быть уверены, что защищаем наши собственные ценности и образ жизни. Наш цифровой мир не может быть Диким Западом, где нет правил», — подчеркнула еврокомиссар.
Ранее ЕК запустила инициативу «Инвестировать в ИИ» по привлечению 200 млрд евро. Эти средства, говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пойдут на создание четырех гигафабрик ИИ в ЕС, которые будут специализироваться на обучении самых сложных, очень больших моделей искусственного интеллекта.
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