Эксперт Сапир: переговоры Путина и Трампа воодушевили инвесторов

Собеседник агентства считает, что в свете последних переговоров Путина и Трампа было бы «преувеличением» говорить о «новой разрядке», поскольку фундаментальные причины конфликта между Россией и США сохраняются. Однако украинский вопрос постепенно пропадает из повестки дня США, и в этой ситуации улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном более чем вероятно, даже если оно останется ограниченным. В этом контексте Соединенные Штаты, вероятно, отменят некоторые санкции, но я очень сомневаюсь, что мы вернемся к ситуации января 2022 года", — сказал он.