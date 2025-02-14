Эксперт Сапир: переговоры Путина и Трампа воодушевили инвесторов

ПАРИЖ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Укрепление рубля и рост капитализации российского фондового рынка, произошедшие после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были ожидаемы и закономерны, однако перспектива налаживания диалога между двумя странами определенно воодушевила инвесторов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.
Он отметил, что российская валюта укрепляется на протяжении последних недель и это нормальная ситуация для начала года, после падения курса в конце 2024 года, когда компании закончили приобретать иностранную валюту для выплаты кредитов и дивидендов. Кроме того, это сопровождалось улучшением платежного баланса в связи с ростом продажи нефти и газа. Также он отметил новые финансовые ограничения, введенные США при Байдене, которые на некоторое время затруднили работу банков, пока не были реализованы методы обхода этих санкций.
«Впрочем, поскольку российский фондовый рынок — это “узкий” рынок с небольшим объемом операций, то такое событие, как телефонный разговор между президентом России и президентом США, является позитивным сигналом, который немедленно вызывает укрепление рубля», — констатировал он, говоря о резком росте индекса Московской биржи. В то же время, по словам Сапира, это слабо отразится на уровне ВВП страны, который, тем не менее, сохранит высокие темпы роста, пусть и слегка меньшие, чем в 2024 году.
«Трейдеры и инвесторы уже представляют себе, что определенные санкции будут отменены, и поэтому ожидают резкого роста рубля и фондового рынка, а значит, пытаются предвосхитить это движение. Все это в природе вещей, но поскольку рынок узкий, он порождает впечатляющие колебания. Скоро мы вернемся к нормальной ситуации. Но, поскольку ситуация с платежным балансом благоприятная, рубль будет продолжать хорошо себя чувствовать», — добавил он.
Перспективы.
По мнению эксперта, «завершение конфликта назревает», а Россия получит то, что хотела, — «разоружение и нейтрализацию Украины». Это связано и с желанием США поскорее отмежеваться от Украины и сосредоточиться на Китае и Ближнем Востоке. Однако согласование деталей будущего соглашения может затянуться, предупреждает он. «В прошлом году я говорил, что в случае победы Трампа на выборах в США мир наступит между июнем и октябрем 2025 года. Это остается моим сценарием, хотя всегда возможен приятный сюрприз — апрель — май?» — сказал Сапир.
Собеседник агентства считает, что в свете последних переговоров Путина и Трампа было бы «преувеличением» говорить о «новой разрядке», поскольку фундаментальные причины конфликта между Россией и США сохраняются. Однако украинский вопрос постепенно пропадает из повестки дня США, и в этой ситуации улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном более чем вероятно, даже если оно останется ограниченным. В этом контексте Соединенные Штаты, вероятно, отменят некоторые санкции, но я очень сомневаюсь, что мы вернемся к ситуации января 2022 года", — сказал он.