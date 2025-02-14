Эксперт перечислила подводные камни эскроу-счетов

Эксперт напомнила, что счет эскроу — это особый банковский счет, предназначенный для безопасного хранения денежных средств до момента выполнения оговоренных условий сделки. Он выступает гарантом между покупателем и продавцом, обеспечивая, что обе стороны выполнят свои обязательства. Деньги, размещенные на эскроу-счете, остаются в банке и передаются продавцу только тогда, когда все условия договора будут выполнены.