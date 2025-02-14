Эксперт перечислила подводные камни эскроу-счетов

Эксперт напомнила, что счет эскроу — это особый банковский счет, предназначенный для безопасного хранения денежных средств до момента выполнения оговоренных условий сделки. Он выступает гарантом между покупателем и продавцом, обеспечивая, что обе стороны выполнят свои обязательства. Деньги, размещенные на эскроу-счете, остаются в банке и передаются продавцу только тогда, когда все условия договора будут выполнены.
Однако, по словам Ольги Дайнеко, у эскроу-счетов есть ряд минусов. Так, для покупателя недвижимости это может быть рост цен.
«Поскольку далеко не все застройщики могут позволить себе строительство полностью за собственный счет, то процесс часто происходит за счет кредитных средств. Свои издержки в виде обслуживания кредита застройщики включают в стоимость жилья», — уточнила специалист.
Кроме того, как подчеркнула Дайнеко, только некоторые банки имеют право открывать эскроу-счета. Перечень этих кредитных организаций устанавливается Банком России. Деньги на эскроу-счете заморожены, значит, из них нельзя извлечь выгоду, поскольку проценты по эскроу счету банк не начисляет.
«Если спустя, условно, два-три года застройщик не выполнил свои обязательства и деньги возвращены покупателю, то с учетом роста цен на недвижимость схожее по характеристикам жилье будет стоить уже дороже» — подчеркнула эксперт.
Для застройщика у эскроу счета тоже есть минусы, напомнила Ольга Дайнеко. В первую очередь, в том, что для финансирования строительства ему придется вкладывать свои средства или деньги банка, взятые в кредит.
«Условия кредитования могут быть весьма жесткими. У молодых или новых компаний возможны сложности с выходом на рынок строительства жилья», — отметила эксперт.
Кроме того, застройщик также оплачивает расходы по обслуживанию счета эскроу, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».