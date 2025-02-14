«Домклик»: посуточная аренда квартир подешевела в межсезонье на 37%

«Ставка посуточной аренды жилья в среднем по стране в феврале 2025 года составила 3,1 тысячи рублей, опустившись почти на 37% относительно середины декабря 2024 года. Данная динамика связана в первую очередь с наступлением межсезонья на рынке краткосрочной аренды, в этот период туристическая активность замедляется, а ставки посуточной аренды падают», — отмечается в нем.
В сообщении указывается, что сильнее всего за это время посуточная аренда подешевела в Казани — почти на 40%, до 3,5 тысячи рублей, а также в Нижнем Новгороде (-36%, 2,9 тысячи рублей) и Краснодаре (-34%, 2,3 тысячи рублей).
Кроме того, по данным сервиса, арендные ставки упали и в столичных городах. Москва показала снижение почти на четверть — до 5,2 тысячи рублей в сутки, Петербург — на 30%, до 3,9 тысячи рублей. Также Москва остается самым дорогим городом на рынке краткосрочной аренды жилья.
При этом в некоторых городах стоимость посуточной аренды не изменилась. Это Кисловодск (4 тысячи рублей) и Ростов-на-Дону (3,5 тысячи рублей), указывается в сообщении.
В нем добавляется, что в межсезонье сократился и срок бронирования — с четырех до двух дней, в связи с тем, что жилье бронируют исключительно на выходные.