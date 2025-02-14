«Домклик»: посуточная аренда квартир подешевела в межсезонье на 37%

«Ставка посуточной аренды жилья в среднем по стране в феврале 2025 года составила 3,1 тысячи рублей, опустившись почти на 37% относительно середины декабря 2024 года. Данная динамика связана в первую очередь с наступлением межсезонья на рынке краткосрочной аренды, в этот период туристическая активность замедляется, а ставки посуточной аренды падают», — отмечается в нем.