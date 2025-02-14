Доля покупок квартир за наличные в России выросла почти в два раза

Эксперт добавил, что в текущих условиях реальные скидки на недвижимость составляют 2−3%, хотя, по его мнению, такая ситуация не будет долгосрочной. Кроме того, продавцы нередко соглашаются на торг: по словам Шавнева, 75% собственников готовы предоставить скидку в среднем на 1,5−2%. Он также отметил, что при снижении ключевой ставки до 16% цены на квартиры могут вырасти на 3−5%. Для покупателей это может означать потенциальное удорожание объектов недвижимости на 450−800 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.