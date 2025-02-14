Доля покупок квартир за наличные в России выросла почти в два раза

В настоящее время 90% покупок квартир на вторичном рынке осуществляется без привлечения ипотечных средств. До сентября 2024 года данный показатель составлял около 50%, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор инвестиционной компании в сфере недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.
«Основная причина такого сдвига — неподъемные процентные ставки по рыночной ипотеке (в среднем — 29%), которые создают серьезный барьер для большинства потенциальных заемщиков. Ипотека — это финансовое обязательство на 10−15 лет, и при текущих условиях многие покупатели предпочитают избежать риска высокой переплаты», — подчеркнул Шавнев.
Несмотря на это, он убежден, что сейчас можно и нужно покупать недвижимость, потому что застройщики и частные продавцы опасаются падения спроса. Чтобы оживить рынок, многие из них они согласны предложить особые условия или снизить цены, отмечает специалист.
Эксперт добавил, что в текущих условиях реальные скидки на недвижимость составляют 2−3%, хотя, по его мнению, такая ситуация не будет долгосрочной. Кроме того, продавцы нередко соглашаются на торг: по словам Шавнева, 75% собственников готовы предоставить скидку в среднем на 1,5−2%. Он также отметил, что при снижении ключевой ставки до 16% цены на квартиры могут вырасти на 3−5%. Для покупателей это может означать потенциальное удорожание объектов недвижимости на 450−800 тыс. рублей, подчеркнул эксперт.
Шавнев заключил, что расчеты наличными позволяют не только компенсировать воздействие высокой процентной ставки, но и дают возможность приобрести жилье на более выгодных условиях, чем это будет возможно в будущем.
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