Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на $1 млрд

При этом январская динамика морских отгрузок нефти из России «свидетельствует об адаптации участников рынка к новым условиям», полагают в ЦЦИ. По оценкам центра, экспорт сырой нефти морем в прошлом месяце составил около 429 тыс. т в сутки (снижение на 19 тыс. т к декабрю), или 3,1 млн барр. в сутки (снижение на 138 тыс. барр. к декабрю). Вместе с тем с учетом выхода на внеплановые ремонты ряда российских НПЗ прогнозируется снижение внутреннего потребления нефти и последующее увеличение ее экспорта весной. Рост экспорта окажет понижательное давление на цены Urals, что, впрочем, будет выгодно для основного потребителя этого сорта — Индии, отмечает Мартиросян. «Цены на ESPO будут зависеть от доступности танкеров для снижения расходов на фрахт из порта Козьмино, стоимость которого по итогам января увеличилась до $5,6 за баррель (на $3,5 за баррель месяц к месяцу). В то же самое время Shandong Port Group продала доли в порту Jingang (100% частной компании) и Haixin (59% частной компании и 41% государственной компании). Ожидается, что больше санкционированных танкеров будут выгружать грузы сырой нефти ESPO в двух портах в Дунъине, что является позитивной новостью для российских продавцов нефти», — заключает аналитик.