Дела вкуса: ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными

Сейчас пищевики могут производить товары по ГОСТам, либо — по своим собственным ТУ и СТО. Причем если компании используют госстандарт, то их продукция на практике обычно соответствует ему, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но если же производитель использует свои собственные правила, то ситуация другая: по экспертным оценкам, доля продуктов, которая не соответствует ТУ и СТО, приближается к 60−80%. Например, для рыбы это 60% для молока — 50%, отмечается в документе.