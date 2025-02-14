Дела вкуса: ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными

Минпромторг предложил поправки в закон о стандартизации: если производители продукции используют собственные технические условия (ТУ), они не должны противоречить ГОСТам, узнали «Известия». По сути, ведомство предлагает сделать ГОСТы обязательными для пищевиков, упразднив ТУ. Сейчас такого требования нет. При этом госстандарты устарели, и бизнес утверждает, что часть продуктов в итоге может исчезнуть с полок. Каких товаров это может коснуться — в материале «Известий».
Когда ГОСТы станут обязательными
Минпромторг предложил дополнить законопроект, обязывающий производителей отправлять на экспертизу стандарты организации (СТО) и технические условия, по которым они изготавливают товары. Так, в ведомстве полагают, что пищевики в своих ТУ и СТО не должны устанавливать требования, которые ухудшают характеристики товаров либо противоречат условиям национальных стандартов. Это следует из документов, подготовленных ко второму чтению, узнали «Известия».По сути, Минпромторг намерен обязать отрасль укладываться в нормативы ГОСТов, которые в РФ носят добровольный характер. В алкогольной отрасли уже действует аналогичный подход: спиртное невозможно вывести в крупные торговые сети без обязательного исполнения госстандартов.
Госдума еще в середине января одобрила в первом чтении поправки в закон о стандартизации, подготовленный депутатами «Единой России» во главе с Надеждой Школкиной. Документ предполагает, что власти ужесточат контроль за качеством продуктов питания: обяжут компании направлять свои внутренние стандарты качества на государственную экспертизу, а потом регистрировать эти документы в Федеральном информационном фонде стандартов.
Сейчас пищевики могут производить товары по ГОСТам, либо — по своим собственным ТУ и СТО. Причем если компании используют госстандарт, то их продукция на практике обычно соответствует ему, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Но если же производитель использует свои собственные правила, то ситуация другая: по экспертным оценкам, доля продуктов, которая не соответствует ТУ и СТО, приближается к 60−80%. Например, для рыбы это 60% для молока — 50%, отмечается в документе.
Правительство уже поддержало этот законопроект, высказав несколько замечаний. Например, кабмин указал, что необходимо определить, какие организации будут проводить государственную экспертизу документов ТУ и СТО. Кроме того, у проекта должна быть четкая дата вступления в силу, так как речь идет об установлении обязательных требований.
В Роскачестве «Известиям» уточнили, что все продукты на рынке должны быть безопасными и соответствовать техническим регламентам. В них регуляторы установили требования к микробиологии, содержанию тяжелых металлов, радионуклеидов, пестицидов и многое другое. Есть и другой тип документов, которые описывают, каким должны быть качество продуктов — вкус, запах, цвет, консистенция, содержание соли, жира, влажность и так далее. Это ГОСТы и их альтернативы — ТУ и СТО.
Государственные стандарты — это публичные документы, а вот содержание ТУ и СТО никто, кроме самих компаний, не видит, это внутренние бумаги бизнеса, уточнил «Известиям» сопредседатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.— Это значит, регуляторы не могут периодически и точно оценивать качество выпускаемой по ним продукции, также они не могут проверить ее соответствие установленным в ТУ нормам, — подчеркнул он.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что сейчас «указанные предложения находятся в стадии обсуждения».
Разработка госстандартов совместно с бизнесом
Бизнесу надо активнее участвовать в разработке национальных стандартов, это позволит многим участниками процесса не изобретать каждый раз велосипед, а совершенствовать его, отметила Надежда Школкина.
— Кроме того, национальные стандарты позволят создать равные конкурентные условия для всех участников рынка, а потребителю не нужно будет ломать голову, по какому стандарту произведена колбаса «Докторская», как и контрольно-надзорным органам, — сказала она «Известиям». — Сейчас создается впечатление, что недобросовестные производители, которые выпускают свою продукцию по ТУ или СТО, не стремятся соблюдать не то что национальные стандарты, но и обязательные к применению технические регламенты.
Крупнейшие производители обратились в Минсельхоз с просьбой не поддерживать поправку Минпромторга. «Известия» ознакомились с письмом Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, «Русбренда», «Руспродсоюза» и других ассоциаций.
Они подчеркнули, что в отрасли действуют обязательные технические регламенты о безопасности различных продуктов, например, на молоко, рыбу, птицу и так далее. Все пищевые товары соответствуют им. А вот в ГОСТ укладываются не все продукты, особенно это касается недавно созданных наименований, для которых стандартов пока не существует, ведь их пересматривают лишь раз в 10 лет.
— В результате ГОСТы не соответствуют уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту, а также меняющимся предпочтениям граждан, поэтому от обязательных национальных стандартов вида ГОСТов ранее отказались, — говорится в письме ассоциаций в Минсельхоз.
Там также отмечается, что термины «ухудшение» или «противоречие» стандартам достаточно размыты: если разработчик для повышения качества устанавливает меньшее содержание жира, сахара, соли, чем указано в госстандарте, то это будет означать нарушение нормы закона. Более того, добавление витаминов, минералов, которые не прописаны ГОСТах, будет фактически под запретом, пока не будут внесены нужные изменения.
— Это фактически остановит развитие и выпуск новых продуктов, в том числе обогащенных и специализированных: детского питания, диабетического, функционального, спортивного и так далее, — подчеркнули они.
Введение этой поправки может привести к тому, что с полок исчезнет часть продуктов, говорится в письме.
В Минсельхозе «Известиям» уточнили, что уже обозначили свои замечания коллегам из Минпромторга, но их суть раскрывать не стали.
Например, сейчас не укладывается в ГОСТы продукция, которая появилась относительно недавно, уточнили «Известиям» в Роскачестве. Это напитки на растительной основе, которые пользуются всё большим спросом у потребителей. До 2020 года для этой категории продукции не было ГОСТов, первый документ сформировали для напитков из сои, а в 2023-м разработали стандарт для растительной продукции из зерна, орехов, кокоса, рассказали в организации.
В «Руспродсоюзе» добавили, что ГОСТы также не учитывают фермерскую продукцию, которую создают по индивидуальной рецептуре, зачастую она гораздо лучше действующих стандартов.
Обязательные технические регламенты устанавливают лишь требования к безопасности продукции, часто оставляя за скобками вопросы пользы и качества, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Поэтому попытки усовершенствовать систему технического регулирования и стандартизации происходят не первый год, отметил он.
— ГОСТы — документы более высокого экспертного уровня, подготовленные с привлечением научного сообщества и при этом, как правило, с учетом мнения профильного бизнеса, — добавил он. Поэтому будет вполне уместным, чтобы собственные ТУ компаний не противоречили национальным стандартам. А все возможные коллизии можно снять путем доработки соответствующих ГОСТов или принятия новых, резюмировал эксперт.