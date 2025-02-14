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ЦБ снизит с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

По данным регулятора, на кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Банк России снизит с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора.

«Ранее принятые Банком России меры по ужесточению макропруденциальной политики способствовали снижению рисков ипотечного кредитования в 2024 году», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, на кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года.

С учетом ослабления дисбалансов на рынке жилья Банк России снижает с 1 марта 2025 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом более 20%, предоставленным заемщикам с показателем долговой нагрузки менее 70%. В более рискованных сегментах надбавки остаются неизменными. С 1 июля 2025 года Банк России начнет использовать для ограничения рисков в этих сегментах инструмент макропруденциальных лимитов и может пересмотреть значения надбавок.