ЦБ снизит с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

По данным ЦБ, на кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось 13% выдач (45% во второй половине 2023 года). Снизилась и доля рискованных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%): с 50% во второй половине 2023 года до 13% в IV квартале 2024 года.