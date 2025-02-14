Набиуллина назвала ошибочным мнение, что высокая ставка разгоняет инфляцию

«Более высокая ключевая ставка действительно увеличивает расходы граждан, бизнеса на кредиты, на обслуживание кредитов, но одновременно она сдерживает тот излишек спроса, который превышает возможности производства товаров и услуг. И для инфляции эффект от сдерживания избыточного спроса гораздо сильнее. Поэтому повышение ставки однозначно приводит к замедлению роста цен», — отметила Набиуллина.