Набиуллина назвала ошибочным мнение, что высокая ставка разгоняет инфляцию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, глубоко ошибочно. Повышение ставки приводит к замедлению роста цен. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Более высокая ключевая ставка действительно увеличивает расходы граждан, бизнеса на кредиты, на обслуживание кредитов, но одновременно она сдерживает тот излишек спроса, который превышает возможности производства товаров и услуг. И для инфляции эффект от сдерживания избыточного спроса гораздо сильнее. Поэтому повышение ставки однозначно приводит к замедлению роста цен», — отметила Набиуллина.