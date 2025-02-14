ЦБ назвал условия возможного повышения ключевой ставки

«Не обязательно, чтобы инфляция пришла к 4%. <…> Eсли мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию, которая, по нашему прогнозу, приведeт инфляцию к 4%, то это возможно. Пока мы таких предпосылок не видим», — заявила ЦБ Эльвира Набиуллина.