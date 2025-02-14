ЦБ назвал условия возможного повышения ключевой ставки

Центробанк может вернуться к вопросу очередного повышения ключевой ставки на мартовском заседании, если текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики окажется недостаточным. Об этом глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
«Мы сохраняем паузу в повышении ключевой ставки. Если набранной жесткости окажется недостаточно, мы будем готовы вернуться к вопросу о повышении ставки на ближайшем заседании», — подчеркнула она.
В ходе пресс-конференции глава ЦБ уточнила, что предпосылкой к смягчению денежно-кредитной политики и снижению ключевой ставки может стать устойчивое замедление инфляции.
«Не обязательно, чтобы инфляция пришла к 4%. <…> Eсли мы будем видеть выраженную, обеспеченную устойчивыми, а не разовыми какими-то факторами тенденцию, которая, по нашему прогнозу, приведeт инфляцию к 4%, то это возможно. Пока мы таких предпосылок не видим», — заявила ЦБ Эльвира Набиуллина.