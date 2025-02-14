ЦБ использует количественные ограничения для закредитованных ипотечников

«Макропруденциальные лимиты мы будем вводить, скорее всего, на ипотеку с показателем долговой нагрузки 80+ и соответствующим LTV (lifetime value или пожизненная ценность клиента — ред.), и, возможно, скорректируем макронадбавки в этом сегменте», — сказала она в ходе пресс-конференции.