Bloomberg: крупнейший порт Германии оказался на передовой торговой войны

Гамбург рос и развивался вокруг своего порта с XII века, и суета кораблей и контейнеровозов на Эльбе сегодня является свидетельством его давней зависимости от международной торговли. Одновременно это ставит Гамбург на передовую торговой войны, которую, похоже, намерен разжечь президент США Дональд Трамп, говорится в статье.
Это, по сути, экспортный центр Германии, которая, несмотря на внешние обстоятельства, остается третьей по величине экономикой в мире. Как и страна в целом, портовый город готовится к тому, что может произойти в будущем.
Для нас пошлины и все, что мешает мировой торговле, не сулят ничего хорошего.
Федеральные выборы в Германии 23 февраля усиливают неопределенность, царящую в порту. Впрочем, из-за объявленных Трампом 25%-ных пошлин на сталь и алюминий или 10%-ных пошлин на продукцию из Китая нет никакой паники.
«Оптимистический» сценарий заключается в том, что торговые потоки будут перенаправлены, а международная торговля адаптируется и, «как вода», найдет выход, говорит глава Торговой палаты Гамбурга Мальте Хейн. Но также не исключено, что общий объем торговли сократится, что плачевно отразится на Гамбурге и других регионах.
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