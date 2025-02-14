Bloomberg: крупнейший порт Германии оказался на передовой торговой войны

«Оптимистический» сценарий заключается в том, что торговые потоки будут перенаправлены, а международная торговля адаптируется и, «как вода», найдет выход, говорит глава Торговой палаты Гамбурга Мальте Хейн. Но также не исключено, что общий объем торговли сократится, что плачевно отразится на Гамбурге и других регионах.