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Bloomberg: крупнейший порт Германии оказался на передовой торговой войны

В Гамбурге никто не знает, какое влияние на крупнейший морской порт страны окажут торговые пошлины, введенные США. Но все согласны с тем, что перспективы безрадостные, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Гамбург рос и развивался вокруг своего порта с XII века, и суета кораблей и контейнеровозов на Эльбе сегодня является свидетельством его давней зависимости от международной торговли. Одновременно это ставит Гамбург на передовую торговой войны, которую, похоже, намерен разжечь президент США Дональд Трамп, говорится в статье.

Гамбург, расположенный в 100 километрах от Северного моря, обрабатывает две трети товаров, проходящих через территорию Германии.

Это, по сути, экспортный центр Германии, которая, несмотря на внешние обстоятельства, остается третьей по величине экономикой в ​​мире. Как и страна в целом, портовый город готовится к тому, что может произойти в будущем.

Для нас пошлины и все, что мешает мировой торговле, не сулят ничего хорошего.

Рольф Хаббен Янсен
гендиректор гамбургской контейнерной судоходной линии Hapag-Lloyd

Федеральные выборы в Германии 23 февраля усиливают неопределенность, царящую в порту. Впрочем, из-за объявленных Трампом 25%-ных пошлин на сталь и алюминий или 10%-ных пошлин на продукцию из Китая нет никакой паники.

Настроение в Гамбурге скорее тревожное из-за того, что это всего лишь первые залпы масштабного конфликта, который нанесет ущерб Европейскому союзу и потянет вниз мировую экономику.

«Оптимистический» сценарий заключается в том, что торговые потоки будут перенаправлены, а международная торговля адаптируется и, «как вода», найдет выход, говорит глава Торговой палаты Гамбурга Мальте Хейн. Но также не исключено, что общий объем торговли сократится, что плачевно отразится на Гамбурге и других регионах.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.