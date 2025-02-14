Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась за неделю более чем на 6%

Цена бензина Аи-92 опустилась за неделю на 6,3%, до 53,368 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,8%, до 57,442 тыс. рублей за тонну. При этом на прошлой неделе оба этих вида топлива подорожали почти на 8%. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев пояснял ТАСС, что рост цен был связан с коррекцией после их длительного снижения.
Летнее дизельное топливо подешевело на 1,8%, до 55,748 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель — на 3,8%, до 56,149 тыс. рублей за тонну. Цена тонны зимнего дизеля упала за неделю на 4,7%, до 57,2 тыс. рублей.
Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 0,4%, до 81,799 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — на 2,1%, до 30,758 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы в целом за неделю подешевели на 4,9%, до 18,834 тыс. рублей за тонну, но сегодня этот вид топлива вырос в цене на 9,58%.
Ранее Королев сообщил ТАСС, что ФАС готова инициировать обсуждение запрета на экспорт бензина производителями сроком на месяц для стабилизации биржевых цен в преддверии посевной. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство изучит эту инициативу антимонопольного ведомства.
Правительство РФ продлило до 28 февраля временное ограничение на экспорт бензина. Но при этом мера не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.