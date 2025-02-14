Биржевая цена бензина Аи-92 снизилась за неделю более чем на 6%

Цена бензина Аи-92 опустилась за неделю на 6,3%, до 53,368 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,8%, до 57,442 тыс. рублей за тонну. При этом на прошлой неделе оба этих вида топлива подорожали почти на 8%. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев пояснял ТАСС, что рост цен был связан с коррекцией после их длительного снижения.