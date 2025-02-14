Berkshire Hathaway Баффета раскрыла новую сделку в 2025 году

Котировки DaVita снизились на вечерних торгах Нью-Йоркской фондовой биржи 13 февраля после того, как стало известно о сделке Баффета. Кроме того, прогноз по годовой прибыли компании на 2025 год оказался ниже ожиданий из-за роста расходов на уход за пациентами, что также привело к падению ее акций. Бумаги подешевели на 6,9% — до $164,85.