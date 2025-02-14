Berkshire Hathaway Баффета раскрыла новую сделку в 2025 году

Холдинг Berkshire Hathaway (BRK) Уоррена Баффета продал 203 тыс. акций DaVita (DVA), предоставляющей услуги по диализу почек, пишет Reuters со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Пакет акций DaVita в портфеле компании Баффета сократился примерно до 35,89 млн бумаг, что составляет 45% от капитала DaVita и оценивается около $6,4 млрд.
Berkshire Hathaway начала инвестировать в поставщика медицинских услуг DaVita в четвертом квартале 2011 года. DaVita предоставляет услуги пациентам с хронической почечной недостаточностью через сеть амбулаторных клиник и служб домашнего диализа по всей территории США.
Акции DaVita были проданы во вторник, 11 февраля, в соответствии с соглашением о выкупе бумаг, по которому DaVita обязалась ежеквартально выкупать достаточное количество акций, чтобы уменьшить долю Berkshire Hathaway до 45%. Соглашение между компаниями было заключено в апреле 2024 года. Оно также предусматривает, что Berkshire будет голосовать акциями, превышающими 40% доли, в соответствии с рекомендациями совета директоров DaVita.
Котировки DaVita снизились на вечерних торгах Нью-Йоркской фондовой биржи 13 февраля после того, как стало известно о сделке Баффета. Кроме того, прогноз по годовой прибыли компании на 2025 год оказался ниже ожиданий из-за роста расходов на уход за пациентами, что также привело к падению ее акций. Бумаги подешевели на 6,9% — до $164,85.
Berkshire Hathaway обязана в течение двух рабочих дней раскрывать информацию об операциях с акциями компаний, где у холдинга доля 10% и более.
В начале февраля Berkshire Hathaway раскрыла первую сделку в 2025 году. Компания Уоррена Баффета вновь вложилась в акции спутниковой радиокомпании Sirius XM, бумаги которой холдинг покупает с 2016 года.
«Оракул из Омахи», как называют Баффета, покупал бумаги 30, 31 января и 3 февраля. В общей сумме холдинг приобрел 2,3 млн акций Sirius XM по средней цене $23,5 за бумагу. Общая стоимость сделок — около $54 млн. Последняя сделка увеличила общую долю владения Berkshire в Sirius XM до 35%.
Сейчас Berkshire Hathaway занимает десятое место среди самых дорогих компаний мира. Ее капитализация по итогам торгов 13 февраля составила $1,04 трлн. Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала 2024 года оценивалась в $266,4 млрд.
Наибольшую долю в портфеле (39,43% инвестиций в акции публичных компаний) занимали бумаги финансового сектора. Доля IT-сектора составила 27,2%, потребительских товаров первой необходимости — 16,2%, энергетики — 11,5%, здравоохранения — 2,22%, услуг связи — 2,16%. В инвестиционном портфеле холдинга по итогам третьего квартала были бумаги 40 компаний. Самую большую долю в портфеле по-прежнему занимала Apple.
Уоррен Баффет — председатель совета директоров и крупнейший акционер Berkshire Hathaway. В июне 2024 года Баффет заявил, что пакет акций Berkshire составляет «примерно 99,5%» его чистого капитала. На ноябрь 2024 года Уоррен Баффет владел примерно 37,4% акций холдинга Berkshire Hathaway класса A и менее 0,001% акций класса B, сообщило издание. По данным индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index) на 14 февраля 2025 года, состояние Уоррена Баффета оценивается в $150 млрд. Он занимает девятое место среди богатейших людей в мире.