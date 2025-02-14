Аналитик объяснил, что произошло с рублем 13 февраля

По его словам, основной причиной резкого укрепления рубля стал геополитический фактор. Рынки восприняли телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа как сигнал к возможному смягчению санкционного давления и улучшению российско-американских отношений.
Эксперт напомнил, что переговоры затронули такие ключевые темы, как экономическое сотрудничество, урегулирование украинского конфликта и планы личных встреч.
«Это мгновенно спровоцировало ажиотажный спрос на рублевые активы, так как инвесторы начали отыгрывать сценарий снижения рисков для российской экономики», — подчеркнул Владислав Антонов.
Заседание Банка России по ключевой ставке 14 февраля, добавил аналитик, сыграло второстепенную роль. Участники рынка уже заложили ожидания сохранения ставки на уровне 21%, но именно геополитическая новость стала триггером для волатильности.
При этом, по словам эксперта, важно понимать, что текущая коррекция курса доллара с минимумов 91,76 до 93,24 рубля отражает настороженность: рынок начинает сомневаться в устойчивости позитивного сценария, особенно на фоне отсутствия конкретных договоренностей.
«Краткосрочно рубль может продолжить укрепляться, особенно если переговорные группы России и США начнут публично демонстрировать прогресс. Технически курс доллара находится у критической отметки 91,75 рубля, и ее пробой открывает путь к 90,50 и даже 87,50 рублям. Однако я скептически отношусь к устойчивости такого движения», — также сказал Владислав Антонов.
Как пояснил эксперт, текущие уровни уже невыгодны бюджету и экспортерам, что повышает риски валютных интервенций или вербальных сигналов от ЦБ. К тому же, рынок перегрет ожиданиями. Любые задержки в переговорах или обострение украинского конфликта спровоцируют откат.
Он отметил, что курсы евро и доллара уже демонстрируют неуверенность, отходя от минимумов (95,74 и 93,24 рубля соответственно).
В среднесрочной перспективе рубль, скорее всего, вернется в диапазон 94−97 за доллар. Аналитик пояснил, что это зона баланса между геополитическими надеждами и фундаментальными рисками, включая давление со стороны нефтяных цен и ужесточение риторики ФРС.
«Жить будем одним днем: пока новостной фон доминирует, волатильность останется высокой, но без конкретных шагов со стороны США и ЕС ралли рубля выглядит хрупким», — заключил Владислав Антонов.
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