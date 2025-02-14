Аналитик объяснил, что произошло с рублем 13 февраля

«Краткосрочно рубль может продолжить укрепляться, особенно если переговорные группы России и США начнут публично демонстрировать прогресс. Технически курс доллара находится у критической отметки 91,75 рубля, и ее пробой открывает путь к 90,50 и даже 87,50 рублям. Однако я скептически отношусь к устойчивости такого движения», — также сказал Владислав Антонов.