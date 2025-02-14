АКОРТ: в РФ букет из роз в магазинах крупных ретейлеров можно купить за 419 рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минимальная стоимость букетов в магазинах крупных торговых сетей России начинается от 419 рублей — это цена букета из пяти роз, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев.
«Минимальная стоимость букетов в торговых сетях начинается от 418,99 рубля. За эту сумму можно приобрести букет из пяти кустовых роз. Бюджетный микс-букет обойдется в 869,9 рубля — это композиция из кустовых роз и гермини», — отметил Караваев.
Он указал, что в ассортименте крупных торговых сетей к середине февраля представлено от двух до девяти наименований букетов в зависимости от формата магазинов.
Основу ассортимента цветов у ретейлеров составляют монобукеты из хризантем, гермини, гербер, тюльпанов, кустовых роз и роз на высоком стебле, а также микс-букеты из кустовых роз, гермини и зелени или гербер с зеленью.
«Ассортимент живых цветов является сезонным товаром массового спроса, на который торговые сети стараются предлагать максимально доступные цены. Минимальная стоимость букетов в сетевой рознице изменилась за год в пределах инфляции», — сообщил собеседник агентства.