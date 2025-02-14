АКОРТ: в РФ букет из роз в магазинах крупных ретейлеров можно купить за 419 рублей

«Минимальная стоимость букетов в торговых сетях начинается от 418,99 рубля. За эту сумму можно приобрести букет из пяти кустовых роз. Бюджетный микс-букет обойдется в 869,9 рубля — это композиция из кустовых роз и гермини», — отметил Караваев.