Агрохолдинг сооснователя SuperJob может обанкротиться

За 2023 год чистая прибыль ООО «Агрохолдинг КиПиАй» сократилась более чем на 30% — до 70 млн руб. По словам собеседника «Ъ», оценивает бизнес всего холдинга в 1,5 млрд руб. Однако на переговорах с интересантами звучала сумма почти в полтора раза больше.